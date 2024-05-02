為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

量刑相當於殺人罪 長期虐兒致死 國民法官重判16年

徐姓男子長期虐兒致死，台中地院國民法官參與審理庭，重判16年徒刑，量刑已接近殺人罪。（資料照）

徐姓男子長期虐兒致死，台中地院國民法官參與審理庭，重判16年徒刑，量刑已接近殺人罪。（資料照）

2024/05/02 05:30

檢：宣示司法捍衛兒少權益決心

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾因家暴稚兒接受親職教育的徐姓男子，此後卻下手更重，竟把六歲兒打到無法站立，溺死在水箱內，事後一再辯稱只是管教，檢察官痛斥他用管教的糖衣，包裹發洩情緒的惡行；台中地院國民法官審理庭，昨依凌虐未成年人致死罪重判狠父十六年，量刑已相當或接近殺人罪。

本案檢方起訴求刑十三年六月至十六年，中院昨量處檢察官具體求刑的最重刑期；檢方希望此一悲劇與判決，能向社會大眾宣示，司法捍衛兒童與少年權益的決心。

審檢認定管教已達「凌虐」程度

徐男遭重判，是因審檢都認定他非「傷害」未成年人致死，其一再痛打兒子，已達犯行更嚴重的「凌虐」未成年人致死程度。

中檢指出，從事市場工作的徐男，曾有詐欺判刑三年八月的紀錄，兒子四歲時就多次遭他痛打，中市社會局安排他上親職課程，不料事隔僅兩年，徐童於去年六月死亡，驗屍發現身上遍佈新舊傷痕，死因是橫紋肌溶解症，研判傷勢太重，浸泡熱水時失去站立能力，溺死水箱內。

徐男出庭辯稱，體罰兒子的動機是管教，之前都為兒子抹藥膏，當天是想讓兒子泡熱水消退瘀傷，沒想到發生憾事。

但檢方直指，現場查扣多支打彎的衣架，顯示下手之重，已非合理管教，而是情緒失控的虐待，且徐父擔心兒子身上的傷被幼兒園老師發現，一再請假不讓兒子上學，又曾有詐騙等前科，累犯應加重其刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播