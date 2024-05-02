量刑相當於殺人罪 長期虐兒致死 國民法官重判16年

徐姓男子長期虐兒致死，台中地院國民法官參與審理庭，重判16年徒刑，量刑已接近殺人罪。（資料照）

2024/05/02 05:30

檢：宣示司法捍衛兒少權益決心

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾因家暴稚兒接受親職教育的徐姓男子，此後卻下手更重，竟把六歲兒打到無法站立，溺死在水箱內，事後一再辯稱只是管教，檢察官痛斥他用管教的糖衣，包裹發洩情緒的惡行；台中地院國民法官審理庭，昨依凌虐未成年人致死罪重判狠父十六年，量刑已相當或接近殺人罪。

本案檢方起訴求刑十三年六月至十六年，中院昨量處檢察官具體求刑的最重刑期；檢方希望此一悲劇與判決，能向社會大眾宣示，司法捍衛兒童與少年權益的決心。

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審檢認定管教已達「凌虐」程度

徐男遭重判，是因審檢都認定他非「傷害」未成年人致死，其一再痛打兒子，已達犯行更嚴重的「凌虐」未成年人致死程度。

中檢指出，從事市場工作的徐男，曾有詐欺判刑三年八月的紀錄，兒子四歲時就多次遭他痛打，中市社會局安排他上親職課程，不料事隔僅兩年，徐童於去年六月死亡，驗屍發現身上遍佈新舊傷痕，死因是橫紋肌溶解症，研判傷勢太重，浸泡熱水時失去站立能力，溺死水箱內。

徐男出庭辯稱，體罰兒子的動機是管教，之前都為兒子抹藥膏，當天是想讓兒子泡熱水消退瘀傷，沒想到發生憾事。

但檢方直指，現場查扣多支打彎的衣架，顯示下手之重，已非合理管教，而是情緒失控的虐待，且徐父擔心兒子身上的傷被幼兒園老師發現，一再請假不讓兒子上學，又曾有詐騙等前科，累犯應加重其刑。

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