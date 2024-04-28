國道無頭貨櫃釀1死 落跑司機是通緝犯

警方查獲邱姓男子（左）到案。（警方提供）

2024/04/28 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕新竹物流委外廠商員工邱姓男子，廿六日清晨駕駛營半聯結車行經國道一號北上六十五公里處的桃園市平鎮區路段時，擦撞護欄致貨櫃掉落道路上，竟將「無頭貨櫃」棄之不顧，加速逃離現場，造成後方同樣駕駛營半聯結車的四十四歲劉姓男子撞上貨櫃枉死；警方將邱男查獲到案，發現他是通緝犯，依過失致死等罪嫌移送法辦。

四十五歲邱男因竊盜、妨害自由等案被發布通緝。他供稱，擔心事故會讓他的通緝身分曝光，才於肇事後駕車離開高速公路，將營半聯結車棄置路邊，之後在楊梅、中壢、龍潭一帶竄逃。

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落網時身上還有毒品

警方說，事故發生後，員警搜尋逃逸車輛，在距離肇事現場約三公里外的新屋交流道附近，發現邱男棄置的營半聯結車，車身明顯有撞擊痕跡，研判為肇事車。邱男雖已逃逸，仍被警方鎖定身分，調閱監視器後，確認他的逃亡路線，廿六日下午四點多在楊梅區逮到人，當時他身上還藏有毒品。

警方認定邱男涉嫌公共危險、過失致人於死、毒品等罪嫌，且因竊盜案件被判刑十一月、妨害自由案件被判刑五月等通緝在案，將他解送桃園地檢署偵辦，檢察官複訊後，將邱男發監執行。

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