「果然行人地獄」新北嬤卡關 17輛汽機車都不讓

阿嬤要過馬路時，高達17輛汽機車視而不見、呼嘯而過。 （記者鄭景議翻攝）

2024/04/21 05:30

〔記者鄭景議／新北報導〕全國警方去年針對不禮讓行人的違規車輛加強執法，取締數從前年五萬多件，爆增為去年近十四萬件，但路口死亡人數幾乎未減，顯示「行人地獄」問題未獲改善，我行我素的駕駛人仍大有人在；新北市甚至出現誇張實例，近日一位阿嬤欲過斑馬線，高達十七輛汽機車竟視而不見，不斷在她身邊呼嘯而過，一度嚇得阿嬤進退不得，見證了行人地獄仍遭漠視的嚴重性。

警清查後開罰

新北市警中和分局表示，已接獲民眾檢舉，有十七輛汽機車未禮讓，僅兩輛停等，清查確認違規車輛的車號後即開罰；據了解，過濾檢舉畫面能辨識車號的違規車，至少有六輛。

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網友的行車紀錄器畫面顯示，本月十五日阿嬤在中和區連勝街與連城路一處巷口欲過人行道，先有一輛機車停等，接下來竟有十多輛兩側來車，全當阿嬤不存在，讓阿嬤嚇得動彈不得，甚至還有騎士闖過後，回過頭來瞪停在路口讓阿嬤通過的網友，似乎不滿網友的車阻礙了他的行進。

該網友停等要阿嬤先過時，長達十多秒時間，阿嬤完全找不到過馬路的機會，直到對向終於又有一輛機車停下，加上車流減少，阿嬤才通過險象環生的路口；且即使對向機車停下，還是有一輛賓士車硬從機車旁鑽過去。

影片PO網後，不少網友怒斥「果然是行人地獄」、「賓士到底是在擠甚麼」等。警方說，車輛違規不暫停讓行人通過，可處一千兩百元至六千元罰鍰，籲請駕駛人遵守法規。

警政署統計，路口不讓行人取締件數，前年五萬八百多件，去年十三萬九千多件；交通部道安資料統計，行人在路口死亡數，前年一八九人、去年一八八人。

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