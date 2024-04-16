新北檢聯手美國土安全部打詐／詐團勾結廣告商、系統商詐騙 3人起訴

新北檢聯手美國土安全部打詐。（資料照）

2024/04/16 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕檢警偵辦一起假徵才廣告詐騙案時，發現詐團與廣告商、系統商合作以一條龍方式詐欺，例如：系統商向美國Godaddy平台買網域，為詐團客製假投資徵才網站，廣告商則是客製假廣告，有六十八人受害，損失金額二○五三萬餘元，新北地檢署透過美國國土安全部門協助偵破此案，昨依加重詐欺取財等罪嫌，將系統商洪睿廷及工程師吳思賢、廣告商廖士惟三人起訴。

檢警調查，廖男早在二○二一年間就與詐團合作，他利用任職於廣告公司之便，以通訊軟體Telegram私接客戶，為詐團客製廣告，並協助詐欺機房以臉書企業帳號投放詐欺廣告，甚至在詐欺廣告被「警政署一六五全民防騙網」封鎖後迅即更新。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，洪男亦與詐團合作許久，原本他是只從不祥身分者「海哥」手中取得假網站再租給詐團使用，後來見此好賺，竟夥同吳男購買網域，客製假網站販售給詐團使用，一年多來爽賺二三七萬餘元；不僅如此，他另擔任詐欺水房、機房中間人，負責向水房收取人頭帳戶後，轉賣給機房使用，以賺取價差。

檢方調查，三人所為致六十八名被害者受騙，損失二○五三萬餘元，因此依刑法加重詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴，並以三人對自己所為並無悔改之心，態度惡劣，危害社會大眾財產權甚鉅，請法院從重量刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法