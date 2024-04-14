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首頁　>　社會

醫師：智能不足上大學、研究所幾乎不可能

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2024/04/14 05:30

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕針對陳男的智能，台中慈濟醫院鑑定為輕度智能不足，不過另在報告中註記，鑑定結果與陳男的學經歷不相符，有可能低估陳男實際能力；一名精神科醫師認為，中度智能不足要考取大學、研究所，幾乎不可能，有可能是受測者故意答錯或不答，導致分數失準，不過針對有可能欺瞞的個案，鑑定報告會加註不合作等評語。

鑑定醫院加註：

與學經歷不相符

陳男在彰化基督教醫院的鑑定是中度智能不足，台中慈濟醫院則是輕度智能不足，但台中慈濟醫院在報告中加註，鑑定結果可能低估陳男實際智能；另外，草屯療養院也在報告中強調，之前各醫院鑑定為輕至中度智能不足，與陳男實際生活狀況，呈現臨床難以解釋的矛盾現象，高度懷疑是詐病。

疑故意答錯 致失準

台中榮總醫院青少年科主任林志堅指出，輕度智能障礙要考上大學與研究所相當困難，他認為，就醫智能鑑定，會進行智力測驗答題，受測者可能故意答錯或不答，導致分數失準，不過醫師及心理師會進行社會適應、職業功能等行為能力評估，受測者難以欺瞞，鑑定報告還會加註評語，包括不合作，或鑑定結果與學經歷不符等。

林志堅表示，法官依智能鑑定報告與犯罪事實等證據，做出自由心證的判決，應符合社會判斷，他也提醒說，犯罪者不應濫用就醫身心鑑定，做為脫罪的證據，因為鑑定報告內容，不一定代表犯罪時的分析判斷或認知行為能力，就診過身心科、精神科，更不代表示犯罪時的認知行為能力異常。

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