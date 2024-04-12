賣五金、海鮮都失敗 縱火男「房子是我全部」

林男與姊姊三人搭乘黑色轎車抵達，進入屋後，楊男涉嫌縱火，瞬間大火及濃煙竄升。 （民眾提供） 林男遭燒燙傷，褪下褲子跟鞋襪，送醫救治。（記者張軒哲翻攝）

2024/04/12 05:30

倖存林男 從二樓跳窗逃生 大喊「姊姊都在屋內」

〔記者歐素美／台中報導〕台中市男子楊智超將位於大雅區的三樓透天厝賣給林姓男子，再向林男租屋居住又欠繳一年多房租，法院判決返還房屋，警方根據目擊者口述，還原現場過程，林男的子女林其德、林婉婷，會同擔任律師的表姊游淑惠三人昨入屋點交，楊智超即鎖上玻璃門，聲稱房子是他人生全部，他要守護財產，立刻潑灑汽油縱火，約一分多鐘，現場大火及濃煙竄升，林其德跳窗逃過死劫，林婉婷與游淑惠逃生不及，與楊男三人命喪火場。

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警研判楊男預先把汽油放門旁

隔壁鄰居則是聽到林其德從二樓跳下逃生發生的巨響，才得知發生火災，趕緊打電話通知楊男的前妻返家，另外，因火勢猛烈且集中在前門（玻璃門）區域，警方研判楊男預先把汽油擺放在門口旁。

楊男對面的鄰居，提供的監視錄影畫面顯示，林其德等三人於昨天下午二點五十三分左右，將車停在門前，二點五十四分十秒下車入屋，約一分多鐘，約二點五十五分四十八秒，玻璃門冒出大火，火勢十分猛烈而難以逃生。

林男︰一進門 對方反鎖玻璃門

警方表示，唯一倖存的林其德描述說，他們三人一踏進屋內，楊智超即反鎖玻璃門，並潑灑汽油，因楊男的位置較接近玻璃門，加上玻璃門附近火勢猛烈，三人只能往後逃，他逃往二樓，再從二樓跳下逃生；姊姊與表姊往後方逃，他脫險時還急著說「姊姊都還在屋內」。

警方調查，楊男在潑汽油時曾表示，房子是他人生的全部，要守護他的財產，研判楊男應是預謀犯案，將汽油桶擺放在門旁，因此，案發時火勢猛烈且集中在玻璃門附近，林女、游女無法從此門逃生而罹難。

楊男前妻及兒子 提前一天搬去朋友家

至於涉嫌縱火的楊智超，他陸續從事家庭五金販售、海鮮事業，卻都失利，其友人說，楊男為人隨和，楊男的前妻及兒子得知要點交房屋，提前一天先入住朋友家，楊男在幾天前，曾提及房屋點交之事，當時語氣平穩，還向朋友說，感謝朋友長期的照顧。

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