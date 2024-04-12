律師︰民法規定 3種近親不能結婚

圖為傳統婚禮時使用的禮俗用品。（資料照）

2024/04/12 05:30

婚姻制度轉向 不一定要傳宗接代 立法宗旨受挑戰

〔記者王俊忠 ／台南報導〕郭姓男子婚後發現他的祖母與吳姓妻子的祖父是「兄妹關係」，法院依二人是旁系血親六親等的關係，判婚姻無效。郭男與妻子吳女為民法九八三條內規範不得結婚的「近親」。律師江信賢指依據民法九八三條規定，立法者或許基於優生學或社會倫理考量，規定共有三種情形的近親不能結婚。

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江信賢表示，分別是一、直系血親及直系姻親；二、旁系血親在六親等以內者。但因收養而成立之四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限；三、旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。

三種近親在法律上都是禁止結婚的，稱之為「禁婚親」，常見的例如堂兄弟姊妹、表兄弟姊妹，最遠到舅叔公、姑姨婆的孫子女、配偶的父母、叔叔、阿姨等不行，但如果是配偶的兄弟姊妹、表兄弟姊妹，因為輩分相同所以可以結婚。上述禁止的禁婚親不慎或不知悉規定仍然結婚者，依據民法第九八八條規定，事後是會被法院宣告婚姻無效的。

江信賢也說，近來有關婚姻制度，慢慢地轉向相愛的兩人共同生活的親密關係，例如同性婚姻，不見得一定要傳宗接代；另外，隨著社會的高度發展，縱使有上述的親屬關係，也可能在結識彼此時根本不認識對方親屬，甚至不在同一國度，所以民法九八三條考量到優生學或社會倫理的立法宗旨，逐年受到挑戰，值得思考。

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