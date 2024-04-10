白牌車載移動機房助詐 週薪3萬淪吃牢飯

警方當街逮捕陳男。（警方提供）

2024/04/10 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕有歹徒架設「數位節費器（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）」機房，將來自境外詐騙電話竄改後，顯示國內行動門號發話以「猜猜我是誰」等手法行騙，刑事局鎖定陳姓白牌車司機涉案收網抓人，初步清查已有十人受騙，得手金額八百五十萬元。

大數據分析鎖定疑犯

刑事局打擊詐欺犯罪中心（情資研析專責小組）透過大數據分析「猜猜我是誰」、「假冒機構（公務員）詐財」等被害案件，發現有移動式DMT（數位節費器、俗稱貓池）詐騙機房，在中彰投地區移動流竄，交由中打第二隊後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

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檢警利用基地台發話位置，以及路口監視器等科技設備，查出涉案廿四歲陳男所使用車輛展開追查，循線在彰化員林逮捕陳男到案，查扣DMT設備一批、數百張人頭門號卡、手機及車輛等證物，經查，陳男是白牌車司機，被詐欺集團以每週三萬元酬勞吸收，駕駛自小客車載運詐團的移動式DMT設備。

另陳也將DMT前端設備卡池，置放在租屋處以抽換人頭門號卡，並在公園與詐騙集團上手面交酬勞、維護設備；檢警初步清查，遭詐民眾至少十人，被害金額達八百五十萬餘元，全案警詢後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

刑事局中打表示，假冒親友借錢或假冒公務機關謊稱個資被冒用等詐騙手法，在國內存在已久，卻始終難以絕跡，這類詐騙機房多設在對岸或東南亞等國，打電話向國人詐騙時，電話號碼會顯示當地國家區碼（例如中國為+八六），易讓民眾起疑，利用DMT（數位節費器）轉接電話，不但可節省費用，還可以顯示國內電話，降低民眾戒心。

陳姓白牌車司機載著數位節費器在中部地區趴趴走，助詐團至少詐得850萬元。（警方提供）

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