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三犯重罪不得假釋 社會多數支持

重罪三振條款發威，殺人未遂假釋又販毒，關比無期刑還久。圖為示意圖。（資料照）

重罪三振條款發威，殺人未遂假釋又販毒，關比無期刑還久。圖為示意圖。（資料照）

2024/04/08 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕葉姓男子重罪服刑獲假釋，假釋期間又賣毒品二次，後兩罪屬於「重罪三振條款」，葉男打官司應刪除他的「重罪不得假釋」，法院駁回確定；美國是最早實施俗稱三振條款的「三犯重罪不得假釋」制度之國，台灣也於二○○六年援用引用此條款的精神，修正刑法第七十七條，犯下兩次重罪（本刑五年以上），假釋時間或執行完畢五年內，又再犯重罪，第三次以後的重罪不得假釋，目前在監的三振條款受刑人有一千多人，社會民眾多數雖支持此條款，但也有法界質疑違反比例等原則。

但也有法界質疑違反比例原則

此條款又有「三振出局」之稱，主要是重罪的初犯（第一次）通常量刑比較輕，累犯（第二次）加重其刑，三犯（第三次）不得假釋，宛如棒球賽的「三振出局」，最大的爭議在於入獄服刑的功能，不是只有懲罰，也包含促使反省與教化矯正，受刑人無假釋機會，易衍生自暴自棄，不利矯正教化，這也是此條款不被歐盟採行主因之一。

高雄監獄於二○一五年二月，發生竹聯幫背景的受刑人鄭立德等六名重刑犯，挾持典獄長與監獄管理員，再攻入槍械庫，取得槍彈企圖越獄，警方攻入時，六人已全部自盡，「三振條款」導致六人假釋無望，是發起暴動主因。

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