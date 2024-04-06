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捐血可領３千６？ 詐團一魚多吃層層騙

宣傳廣告上還標榜台灣血液基金會協辦，意圖誤導民眾。（取自臉書）

宣傳廣告上還標榜台灣血液基金會協辦，意圖誤導民眾。（取自臉書）

2024/04/06 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕近期傳出利用「捐血換錢」作為號召的新詐騙手法，詐團在臉書等網站打著台灣血液基金會協辦的名義，標榜捐血一次可領三千六百元，吸引需錢孔急的民眾與其聯繫，詐騙集團成員會要求民眾提供個資及照片，並要加入特定群組，方能捐血，俟加入特定群組後，就開始推銷假投資訊息、假博弈網站，一魚多吃，進行層層詐騙。基隆市警局和一路派出所近日頻接獲民眾詢問，提醒小心受騙。

假冒血液基金會名義

警方表示，詐團上個月在網路社群佯稱台灣血液基金會招募日薪員工騙個資，該基金會還特別對外澄清，近日又推出「你捐血、我捐助」廣告，佯稱到指定捐血機構捐血，就可以領三千六百元救助金，並再次標榜財團法人台灣血液基金會也是協辦單位，意圖誤導民眾。

本報記者進行實測發現，加入對方的通訊軟體後，須先填寫個資，隨即便以安排捐血時間，改與「秘書」聯繫。未料，加入指定聯繫方式後，秘書會要求拍下指定姿勢的照片，接著又要被害人加入找工作群組，並稱目前沒有捐血需求，須等群組內通知，可先參考其他工作等等。

群組內，還會強力推銷投資方案，標榜當天可領投資金額三十倍；若投資失敗，仍會賠償一點三倍，不論投資成功與否投資者均可獲利，明顯是詐騙手段。對方還會要被害人試算資產，並主動推薦貸款公司，層層套路，就算最後沒騙到錢，也能騙走詳細的個人資料，行徑惡劣。

騙個資還騙投資

警方指出，這是詐團一魚多吃手法，利用民眾提供個資、照片，在網路上創立多個帳號，甚至可以將這些個資賣給推銷的業務員或留作詐騙使用，藉此大賺一筆。

與對方連繫後，會煞有其事的告知捐血細節。（記者吳昇儒翻攝）

與對方連繫後，會煞有其事的告知捐血細節。（記者吳昇儒翻攝）

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