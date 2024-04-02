博弈網插旗台中七期 年賭資12億 撈5千萬

警方荷槍攻堅，破獲藏身 在台中七期商辦大樓的博 弈機房，警方將羅男（上圖前排中）等人送辦。查扣三輛BMW轎車、一輛奧迪電動車。 （警方提供）

2024/04/02 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕卅四歲羅姓男子是博弈網站代理商，去年插旗台中七期高級商辦大樓成立機房，光是一年賭資就高達十二億，不法獲利五千萬元，他供奉「貔貅」招財，還寫下明年達成「身價破二億元」願景目標，卻將「人才不斷」寫成「不繼」，字義完全相反，果然被檢警查獲，連同名下房產及名車也都被裁定扣押。

高級商辦管制嚴 警追查攻堅

刑事局中部打擊犯罪中心去年八月間獲報，嘉義縣羅男擔任博弈網站代理商，進駐台中七期隱身高級商辦成立機房，招攬賭客下注，出入管制嚴格，並有斷電系統及安全教戰守則，報請彰化檢方指揮，與彰化、台中市警局共組專案小組偵辦。

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循線拘提羅男及成員13人

專案小組數月追查，鎖定機房及幕後首腦羅男藏匿處所，循線拘提羅男及成員共十三人，查扣現金、大麻及三輛BMW轎車、一輛奧迪電動車等證物。

警方前往羅男位於雲林縣的新購入別墅搜索時，發現羅為讓事業更上一層樓，在住家供奉招財神獸「貔貅」，還在下方壓著一張祈願紅紙，上頭寫著「二○二五年身價破二億元」、「二○二五年咬度（顧客黏著度）千萬的代理線」、「每月總開發一千名會員」、「進軍全球博弈市場」、「我的體系人才不繼（斷）、小人退散」等願景。

扣羅2房產及名車 逾4千萬

祈願紅紙成為羅男經營博弈網站鐵證，警方詢後將他依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、營利賭博等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方複訊後命羅以一百五十萬元交保，餘涉案人五萬至十萬元交保；近日法院也裁定扣押羅男名下兩棟房產及奧迪名車，查扣不法利得計超過四千萬餘元。

羅男自我期許成犯罪鐵證，卻寫錯字，「人才不斷」寫成「人才不繼」。 （警方提供）

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