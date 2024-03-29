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學者憂模仿效應／攻擊政府機關 法界︰重判遏止

民宿業者張德盛涉嫌持霰彈槍射擊數位發展部。（記者王冠仁翻攝） 警方逮捕張嫌送辦，當場查扣作案槍枝。（記者王冠仁翻攝）

民宿業者張德盛涉嫌持霰彈槍射擊數位發展部。（記者王冠仁翻攝） 警方逮捕張嫌送辦，當場查扣作案槍枝。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/29 05:30

〔記者楊國文、徐聖倫／新北報導〕男子張盛德大白天朝數位發展部牆壁和玻璃大門連開三槍示威洩憤，此舉不僅是鎖定以政府機關為目標、進行暴力攻擊的挑釁公權力重大惡行，也嚴重破壞社會治安。法界人士認為，張男目無法紀、犯行囂張，犯案後端出不滿政府種種作為的政治訴求，為其暴力犯罪自下註腳，實則他對社會秩序的危害程度不容小覷，甚至可能引發模仿效應，對於這類重大刑事罪行，應重判嚴懲。

公然挑釁公權力 嚴重破壞社會治安

曾任檢察官的執業律師翁偉倫指出，張姓男子昨持霰彈槍跑到數發部連開三槍，表面上是宣洩不滿，但實情是否如此，恐怕有待斟酌。張的槍彈火力強大，已非一般噴漆塗鴨表示抗議所能比擬；張所為，對於社會秩序、治安造成的嚴重危害程度不容小覷，而他涉犯法條是最輕本刑五年以上的槍砲彈藥刀械管制條列之罪，恐將難逃重判的命運。

曾任北檢主任檢察官的絲漢德律師也認為，張男為宣洩不滿，竟採取開槍的激烈抗議方式，其危險性甚高，也造成對公眾安全的危害，絕對無法獲得社會認同，應加以制止，也使他自己恐觸犯槍砲罪的重罪。

翁偉倫、絲漢德均表示，若對政府施政有不同意見，表達的方式很多，絕不容許以恐嚇公眾、開槍宣洩的方式為之。

政府機關洽公民眾多 須加強範措施

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎擔憂，政府機關來往洽公民眾多，若傷及無辜將不可收拾，數發部槍擊案造成模仿效應的機會不低，類似的單位部門必須加強範措施，甚至玻璃是否要升級成防彈都可列入討論，另外人員的疏散演練，也必須從現在開始。

學者︰刑度夠重 就能遏止歪風

王伯頎也指出，本案偵辦結果將會成為未來類似案件判例，刑度將會是遏止歪風的手段之一。簡單來說，若刑度夠重，就能有殺雞儆猴的效果。

另有資深刑警官表示，利用強烈手段來表達心中不滿從前即有之，如赫赫有名的白米炸彈客，但每個人的問題百百種，真的要對症下藥非常困難，如白米炸彈客是為了凸顯農民問題，然而鄭捷案也引發大眾矚目，但凸顯的卻是鄭捷自己心理疾病的問題，個案情況不同，預防難度非常高。

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