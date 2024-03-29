槍手張盛德前科累累 言論偏激

民宿業者張德盛涉嫌持霰彈槍射擊數位發展部。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/29 05:30

曾加入黑幫 以更生人身分勸人走正路 自己卻又攜雙槍犯案

〔記者王冠仁／台北報導〕拿霰彈槍到數位發展部開槍的男子張盛德，平時在南投清境農場旁經營民宿跟登山隊。認識他的山友、登山業界人士說，張男性格鮮明，在網路社團就有不少偏激言論；一名認識他的業界人士說，對於他跑去數位部開槍並不感到意外。

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張在清境經營民宿和登山隊

據了解，張曾加入黑幫，但非警方列管的幫派分子，不過他前科累累，年輕時台灣還在戒嚴時期，就曾涉案被依懲治盜匪條例判刑，後來又陸續犯下妨害自由、酒駕等案，多年前還在高雄犯下結夥強盜案被判刑，直到約十年前才出獄。

根據判決，二○○五年四月，張和林姓、劉姓、施姓三名同夥在高雄犯下強盜案。當時林男被謝姓老闆開除，林找來張男等人，由張竊取其他車輛車牌裝在犯案車輛上，眾人再尾隨謝姓老闆，張、劉趁機攔人並拿模型槍，搶走謝裝在手提袋內的兩百卅八萬元。

一名山友說，張在臉書社團上發表的言論十分偏激，而且開槍前還在臉書發文，指稱自從疫情後，就痛恨執政黨，也對政府不少舉措大加批評，還說「為什麼要抗中？」對於數發部，則批評「為台灣做了什麼？」等語。

曾以自己故事拍攝微電影「山骨」

他的友人說，二○二二年間，張男拍攝了一部微電影「山骨」，以自身真人真事當作故事背景。

張男過去曾接受媒體採訪，自承有不為人知的一面，年輕時多次進出監獄，連十八歲生日都是在獄中度過；對於結夥強盜案，他表示因為義氣才被朋友騙去，對方給了他一把槍，就去搶別人好幾百萬元的工程款，結果被逮後朋友不承認，害他變成正犯，遭判刑十六年。

後來他重獲新生，以更生人的身分建議其他更生人，一定要遠離酒肉朋友，改變心境才能獲得新生；沒想到他勸人走正路，自己卻又攜帶雙槍槍擊數發部，再度成為階下囚。

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