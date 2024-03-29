清境民宿業者︰經營困境肇因疫情

張德盛在清境經營民宿和登山隊。（取自張臉書）

2024/03/29 05:30

可透過多角化經營開發客源 訴諸暴力不可取

〔記者佟振國、吳昇儒／綜合報導〕南投縣仁愛鄉民宿業者張盛德，以「反政府」為由槍擊數位發展部，經查，張男年輕時參與幫派，曾犯下多起刑案、多次進出監獄，最後一次捲入友人的強盜案遭判十六年，出獄後到南投清境從事民宿房務及登山帶團等工作，疫情前頂下女星李沛綾的民宿自己當老板，曾表示自己走向新生後，還希望幫助其他更生人及也涉入幫派的兒子能有固定工作，別再誤入歧途，沒想到這次竟攜雙槍犯下槍擊政府機關的受矚目案件。

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據了解，近幾年因為疫情之故，不少當地民宿業者經營的異常辛苦，張男的民宿同受波及，收入銳減，但主因是受疫情之累，張男卻將矛指向政府；有業者感歎這幾年當地民宿確實不好經營，因此透過多角化經營，以及開發國外自由行旅客，爭取客源，開槍訴諸暴力解決不了問題。

清境觀光協會理事長張宏毅表示，張男並非協會成員，對此事深表遺憾，若有需要協會會給予協助，至於張男指稱的民宿經營困難，不少業者認為，這幾年疫情確實對民宿經營造成影響，加上去年風災重創、以及疫情後國人大量出國，都不利國旅發展，但訴諸暴力開槍洩憤不是辦法。

張盛德三年前曾接受媒體訪問，承認多次被判刑入監，自稱年輕不懂事，所幸父母對他不離不棄，沒想到十多年後出獄，小孩竟說要加入竹聯幫，他意識到不能做孩子的壞榜樣，決定痛改前非。後來他到清境農場的壽亭新村承租莊園經營民宿，並從事載送登山客的業務，原本生意不錯，武漢肺炎疫情爆發後，生意驟降，未料心生怨念，竟涉嫌對數發部開槍洩憤。

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