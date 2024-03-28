登山好手三峽猴洞墜亡 忠犬護屍4天

救難人員帶家屬上山，「黑皮」才停止吠叫，跟隨主人遺體下山返家。（取自劉崑耀臉書）

2024/03/28 05:30

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕桃園市陳姓男子廿三日到新北市三峽山區登山，因未返家且失聯，新北市消防局出動上百名消防、山搜義消等單位搜救四天，昨由秀峰分隊在猴洞下方十餘公尺尋獲陳男遺體，跟陳男一起爬山的愛犬「黑皮」不離不棄，忠心護屍四天，令人動容，直到救難人員帶家屬上山，黑皮才停止吠叫，跟著主人遺體一起下山返家。

據了解，六十六歲桃園市陳姓登山好手上週六跟愛犬黑皮，從桃園出發到新北市三峽加九嶺登山，因晚間仍未返家，焦急家屬PO網報案協尋，新北市消防局動員第五大隊、特搜大隊及大批義消搜救。

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新板山搜義消分隊長劉崑耀（小五教官）表示，搜救人員昨天從設在北大清肺農場前進指揮所出發搜救，不到十分鐘，就在猴洞大峭壁下方十餘公尺處找到陳男遺體，愛犬黑皮則緊緊守候一旁。

據了解，陳男被發現處是一大峭壁，因古有猴子躲在洞中得名，他疑登山時「滑墜」十餘公尺深的山壁喪命，救難人員靠近死者時，愛犬黑皮不斷吠叫護主。

救難硬漢們見到黑狗黑皮守候身亡主人旁邊，不禁感嘆「土狗真正有夠忠心…」，隨後引領家屬到場，死者兒女呼喊「爸爸回家吧！」，家屬透露，黑皮跟父親感情甚篤，臉書上也有父親與黑皮的親吻照，透露主人與愛犬間情誼。

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