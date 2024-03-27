自由日日shoot》掉了1200顆彈殼渾不知 中和警分局認了嚴重疏失

中和分局打靶完後，將空彈殼載回駐地，卻沒發現少了1200顆。（記者陸運鋒翻攝）

2024/03/27 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市警局中和分局日前到林口分局實施射擊常年訓練，但當天下午結束後，將所有空彈殼運回車上時，不慎將其中一箱一千二百顆九公釐子彈的空彈殼，遺落在林口分局前人行道，直到五個小時後，民眾發現林口分局旁的YouBike微笑單車置物籃內有一箱空彈殼，連忙到忠孝派出所反映才得知「出大包」，為此，中和警分局督察組長、教官、助教及二名員警，分別祭出申誡至小過懲處。

據查，目前全國警用配槍為華瑟半自動手槍（Walther PPQ M2），皆統一填裝九乘十九公釐帕拉貝倫彈，是手槍及衝鋒槍所使用的無緣間縮式子彈，簡稱為「九公釐子彈」。

請繼續往下閱讀...

射擊常訓 遺落一箱空彈殼

據知，中和及永和警分局廿日上午八時，共一○二名員警抵達林口警分局地下室靶場實施常訓打靶射擊，訓練直至下午四時結束，而負責載運彈藥的中和警分局陳姓、張姓員警，以手推車載運六箱共七千六百顆空彈殼，步行至林口警分局旁時，不慎掉落一箱一千二百顆空彈殼，竟渾然不知，而後又被民眾撿起放進YouBike微笑單車置物籃內。

5小時後 被民眾撿送警局

警方調查，石姓民眾當天晚間九時許經過林口警分局旁時，驚見YouBike置物籃竟出現一箱疑似大批子彈，趕緊跑進忠孝派出所告知值班員警，經鑑識人員查看後，才確認為一千二百顆空彈殼，而林口警分局確定為中和警分局遺失後，便將空彈殼鎖至槍械室內保管，翌日上午再由中和警分局領回。

中和警分局坦言，經查運送空彈殼的二名員警，過程中嚴重疏失，且返回分局後，未依後勤要則與業務單位共同清點數量，導致一連串失誤，將深自檢討，並依後勤業務要則第五十點第一項、警察人員獎懲標準第七條「遺失重要公物或保管（養）不當，情節嚴重」懲處。

督察組長等5人被懲處

中和警分局指出，廖姓督察組長督導不周記申誡一次，帶隊的劉姓教官、曾姓助教未落實清點彈藥數量及報告紀律，各記申誡二次，而負責載運彈藥的陳、張姓員警各記過一次，並加強員警教育訓練，避免再有類似事情發生。

中和分局2名警員將空彈殼從林口分局推出後，不慎掉落在人行道上，後來被放置微笑單車置物籃內。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法