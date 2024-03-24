湖內工廠爆炸2死6傷／鋁水+水會爆炸 專家：宜先斷電降溫

高雄市湖內區佳豐鋁業公司昨爆炸造成二死六傷，勞檢處令停工、開罰，案發時消防人員趕到現場時已無火煙，檢察官下午勘驗現場。（民眾提供）

2024/03/24 05:30

〔記者王榮祥、張文川／綜合報導〕高雄市湖內區佳豐鋁業公司，昨天廠內正在作業時發生爆炸造成二死六傷，據目擊員工說法及業者初步研判，起因是灌模作業時疑似控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸；業界人士依此分析，水不能加進鋁水，類似情況或許可先斷電。

在化工大廠負責機械設備廿多年、了解傳統金屬廠的一名業界專業技術人士表示，鑄鋁機具若要降溫，較常見作法是經由冷水系統通水，不可能直接加水，因為鋁的熔點高達七百多度，加水會瞬間產生化學反應，導致劇烈爆炸。

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他說，一般而言，類似鑄鋁的機具如果要降溫，除了透過既有的冷水系統，還可考慮第一時間先行斷電，至少讓機組不再升溫，然後等待自然降溫。

該名專業技術人士指出，傳統鑄造廠作業線上，理論上會有很多員工，不過從傷亡人數研判，或許案發時，現場已有初步管控，才得以避免災情擴大，最終還是得回到事發現場，了解廠房內設備與當下運作的實際狀況，才能重建事發緣由。

另有業界人士指出，部分傳統廠房因成本考量，設備通常較為老舊，不能以新近先進的科技廠標準看待，傳統工廠屢被開單已成常態；業者在專注提升產能之際，仍須與時俱進更新作業程序、設置安全設備，以確保工作環境安全。

業界人士說，以現在的技術而言，只要肯花錢，一定有強化機組安全的設備可以投入廠房，但每家廠房的設施、原料、溫度、壓力、通風條件要求都不一樣，很難一體適用律定相同的標準。

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