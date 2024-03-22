高麗菜盤商翻臉 2打1摩鐵伴屍4天

34歲男子疑因債務糾紛遭人凌虐致死棄屍汽車旅館，2名30歲嫌犯雖自首，雲林地檢署檢察官認2嫌涉殺人、凌虐致死重罪，向法院聲押禁見獲准。（記者黃淑莉攝）

2024/03/22 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕卅四歲徐姓男子疑與友人因集資採購高麗菜發生債務糾紛，本月十二日遭擄走後凌虐致死並陳屍在汽車旅館多日，劉男、黃男兩嫌十五日到虎尾警分局自首，警方到場發現徐男已死亡多時，檢方複訊後，因兩嫌對案情避重就輕，以涉嫌凌虐致死重罪，且有勾串滅證之虞聲請羈押禁見獲准，全案由檢警深入調查中。

兩男自首 說詞含糊 收押

據指出，劉嫌（卅歲）、黃嫌（卅歲）在本月十二日凌晨三點多共乘一輛白色自小客車前往斗南某家汽車旅館，訂了二間連號房間入住，進房後還交待館方人員不用送早餐及清理房間，且入住後連續多日沒有外出，汽車旅館人員直到十五日晚上大批警察前往搜證才知有人陳屍在房內浴缸。

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據了解，徐男與劉、黃兩嫌是朋友關係，幾個月前，徐男向友人集資要採購高麗菜來販售，卻都沒有下文，中間三人碰面多次，徐男也都帶著友人到處亂逛，集資金額有說約百萬元，但也有一說是近千萬元，對此，檢方表示，還在偵辦釐清中。

打到奄奄一息 丟浴缸亡

據悉，劉、黃兩嫌本月十二日將徐男擄走並毆打凌虐，之後把奄奄一息的徐男放置在後車廂載到斗南某家汽車旅館，隔天睡醒發現徐男已無氣息，直到十五日晚上駕車外出才向警方自首。

檢方指出，十八日完成解剖，初視徐男身上有多處瘀傷，且死亡多時，至於詳細死因仍待進一步鑑定中。

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