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自由日日Shoot》法界：虐童致死刑度10年起跳 最重判無期

一歲大男嬰慘遭劉姓保母姊妹聯手虐死，圖為他生前生活照，經變色處理。 （民眾提供）

一歲大男嬰慘遭劉姓保母姊妹聯手虐死，圖為他生前生活照，經變色處理。 （民眾提供）

2024/03/12 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市發生一歲男嬰慘遭兩名保母聯手凌虐致死的重大兒少刑案，法界認為，兩名涉案保母的行為令人髮指，已構成刑責十年以上起跳的凌虐幼童致死罪，檢方起訴時應會審酌兩名保母的犯罪手段與犯後態度，建請法院從重量刑，而涉犯此罪最重可處無期徒刑。

逢侖國際法律事務所律師陳宗元表示，根據新聞描述兩名保母凌虐一歲男嬰的殘忍犯行，堪稱喪心病狂、令人髮指，尤其男嬰年幼，根本無力反抗，兩女長期凌虐男嬰，已同時涉犯刑法傷害致死、凌虐幼童致死等罪。

陳宗元指出，傷害致死罪刑責可處七年以上徒刑，凌虐未成年人致死的刑期則從十年以上起跳，兩罪最重均可處無期徒刑；依實務經驗研判，檢方應會考量兩女的犯罪手段，建請法院從重量刑，法院會審酌犯後態度等各項客觀因素，最終刑期至少從十年以上遞增。

伯衡法律事務所策略長黃致中表示，兩名保母若是因一時失控的突發性行為，導致男嬰受虐枉死，將構成傷害致死或重傷致死罪，刑責為七年或十年以上。

黃致中指出，受害男嬰年僅一歲，依兒童及少年福利與權益保障法，可加重二分之一徒刑，刑期最少從十年半以上或十五年以上遞增，檢方如能舉證男嬰死因是因長期受虐所造成，兩女則構成十年以上刑責的凌虐幼童致死罪，三罪最重均可處無期徒刑。

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