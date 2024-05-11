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夾娃娃機店深夜好吵 警破門查獲賭博電玩

改裝為賭博用的夾娃娃九骰機。（記者鄭景議翻攝）

改裝為賭博用的夾娃娃九骰機。（記者鄭景議翻攝）

2024/05/11 14:24

〔記者鄭景議／台北報導〕北市南港區忠孝東路6段一家夾娃娃機店，深夜常被民眾檢舉有人聚集妨害安寧，南港分局警方懷疑娃娃機店以合法掩護非法，持搜索票破門查緝，當場發現改裝為賭博用的夾娃娃九骰機及水果盤賭博電玩，並逮捕林姓負責人及8名賭客，今日宣告破獲，將8人依法送辦。

警方調查，林姓犯嫌將娃娃機改裝，利用夾娃娃機台機械手臂放上強力磁鐵吸取放入9顆骰子的壓克力方框，再依骰子同色或同數的多寡來決定獎金多寡，賭客每次投入100至200元即可操作機台骰子賭博，水果盤電玩賭博玩法則是讓賭客投入100、500或1000元，每1元換取1點數，機台畫面連成一線代表中獎，有多種中獎方式及賠率。

賭客如果依照規則贏得彩金，可透過機台旁通訊軟體連結傳送中獎畫面，犯嫌會再透過現金或匯款方式給予賭客彩金，現場計有夾娃娃九骰機7台及水果盤賭博電玩1台，最高彩金20萬元，吸引不少賭客上門。

南港分局員警持法院核發的搜索票前往查獲，當場逮捕現場林姓負責人1名及賭客7名，並查扣現場賭博機台內12萬3600元、在場人員賭資600元、夾娃娃九骰機主機板7塊、賭博電玩主機1台、點鈔機1台及監視器主機1組等證物。

警方詢後將負責人依涉嫌刑法賭博罪移送地檢署偵辦，賭客部分依社會秩序維護法裁罰，另改裝機台及違法使用場所部分，函請相關目的事業主管機關進行裁處。

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