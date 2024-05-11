熱愛軍火「過度發展」興趣 退休富商家裡成「兵工廠」

警方扣回數十把空氣槍，其中包含有殺傷力的改造手槍。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/11 15:03

〔記者徐聖倫／新北報導〕52歲白姓男子退休後閒賦在家，由於他熱愛軍火武器、生存遊戲，他竟「過度發展」自身興趣，在自家改造具殺傷力的槍枝。警方獲報昨前往搜索，查獲各式空氣槍、改造手槍、子彈等證物，並將白男依法送辦。

據了解，白男退休前經商，事業有成，退休後閒賦在家，與妻兒同住。白男對於軍火武器熱愛早在年輕時就已養成，他也好打生存遊戲，花了數十萬購買空氣槍。不料白男為了增加武器射速，竟自行上網學改槍。

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白男為了改槍，自購砂輪機、鑽台等各式工具，又花了40多萬元，家裡變成小型兵工廠。新北市新莊警分局接獲線報著手展開查緝，昨日持搜索票前往白男住處，果然在他家搜出改造手槍1枝、模擬槍1枝、空氣槍25枝、改造子彈6顆，並扣回大批改造工具。

警方表示，白男全無前科，真的就是興趣使然，他的經濟能力也有辦法讓他購買昂貴的空氣槍及改造工具。白男也向警方稱，不知道這樣改會有殺傷力，對自己的行為感到後悔。警詢後，依槍砲罪嫌，將白男移送法辦。

新莊警分局長王鴻儒表示，不法槍彈嚴重危害社會治安，警方將持續強力檢肅，針對可疑據點嚴密佈控，並擴大清查槍械來源管道、嚴堵模擬槍械為不法之徒改造成殺傷力之槍枝，以求斷根溯源，確保社會安寧。

白男家中儼然成兵工廠。（記者徐聖倫翻攝）

白男花40多萬元購買各式改造工具。（記者徐聖倫翻攝）

白男遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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