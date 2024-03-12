自由日日Shoot》3個月虐死嬰 議員批兒福轉介制有問題

一歲大男嬰慘遭劉姓保母姊妹聯手虐死，圖為他生前生活照，經變色處理。 （民眾提供）

2024/03/12 05:30

兒福︰曾與劉姓保母合作 社工訪視發現男嬰額頭瘀青

〔記者蔡思培、楊媛婷、賴筱桐、錢利忠／台北報導〕社會局和兒福聯盟轉介新北市一名一歲大男嬰給台北市保母劉彩萱照顧，遭劉女及同為保母的劉女胞妹被劉若寧聯手虐死，北市議員陳炳甫指出，男嬰從去年九月收托至十二月底罹難，社會安全網都未發現問題，而且還是知名兒福單位合約簽約保母，代表制度可能有其他問題。

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社會安全網竟未發現問題

陳炳甫昨表示，他已與男嬰外婆取得聯繫，透過律師對保母提出刑事、民事訴訟。但令人不解的是，該名嬰兒經兒福聯盟委託合格保母照顧，仍發生憾事，幼童從九月一日被收托至十二月二十四日罹難，三個月時間內社會安全網竟然都沒發現問題。

陳炳甫表示，兒福聯盟是知名、獲大家信任的單位，但其簽約保母卻發生憾事，是否代表制度上也有其他問題。

新北市社會局表示，當初是家屬向社福中心求助，主動提出「出養」的需求，市府因此提供合法的機構資訊供家屬參考，由家屬與兒童福利聯盟簽約。

台北市社會局表示，本案原是新北市社會局個案，由兒福聯盟辦理出養，委託合作保母短期照顧，男嬰在去年九月一日由兒盟轉介給劉姓保母托育，社會接到收托回報後，文山居家托育服務中心皆依照規於一個月內訪視，去年九月訪視未發問題，另由兒盟社工定期一個月訪視一次。

兒福聯盟指出，與兒盟合作的保母在合作前，社工會進行嚴格的家訪，此案的劉姓保母過去曾與兒盟合作一次，符合各項審查標準，基於互信才再合作。

兒福聯盟表示，托育期間，兒盟社工都定期訪視並有紀錄留存，此案在去年九月托育後，社工在九、十、十一月都有面訪紀錄，當時男嬰額頭有瘀青，保母稱到新環境適應不良所致，社工評估後採信保母說法，訪視時男嬰手指無異狀，劉姓保母在十二月表示，另一名社區托育的孩子生病，社工的十二月家訪因此延期，不料在十二月底就發生令人哀慟的憾事，對受害者與家屬表達最深的歉意。

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