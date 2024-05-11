台中惡房東播色情片 要求跟女房客「成為心靈好友」又襲胸

劉姓房東播放色情片，想跟女房客「成為心靈好友」，之後又強摸胸部，還強調自己有錢，許多女孩子都願意被摸。（示意圖）

2024/05/11 14:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓男子是包租公，2021年把房屋租給小芳，他開車載小芳辦理水電瓦斯用戶變更時，突然播放國外的色情裸露影片，要求與小芳「成為心靈好友」，之後伸鹹豬手摸小芳胸部，還大讚嚇呆的小芳「妳也很大方」，他誇稱自己有錢有事業，「很多女孩子都願意（被摸）」，卻不知過程被小芳用手機錄下，台中地院判拘役50日（可易科罰金）與徒刑5月（應入獄），劉男上訴並宣稱，是小芳要跟他發生性關係，他嚴詞拒絕，才會被小芳誣告，二審法官斥之「實屬無稽，不足採信」，駁回上訴。

判決書指出，劉姓男子2021年4月14日把房子租給女子小芳（化名）與丈夫，16日約小芳辦理水電變更，因小芳不熟悉台中市道路，由劉男開車載著小芳，先辦理瓦斯用戶變更後，劉男邀請小芳共進午餐，當天10時許，劉男把車開入百貨公司地下停車場，等候百貨公司營業開門。

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劉男趁此空檔，突然在車內說，國外女性性觀念開放，他還撥放裸露影片，要求與小芳「成為心靈好友」，突然伸手觸摸小芳胸部，性騷擾得逞，小芳雖受驚嚇，但還要辦水電用戶變更，小芳暫時隱忍不發，兩人用餐後，當天下午到電力公司辦完手續後，劉男又不斷遊說小芳，不要告訴丈夫，跟他（劉男）秘密交往，之後又再度伸鹹豬手，強摸小芳胸部而強制猥褻得逞。

小芳委託律師提起告訴，台中地方法院審理時，劉男否認犯行，他強調，當天招待小芳吃飯，氣氛溫和圓滿，不知小芳為何事隔半年後提告，他非常驚訝。

小芳則說，劉男在車上說，「想找身材好的女朋友，像妳一樣」，之後動手碰她左胸，她受驚嚇，仍硬著頭皮辦完手續，但她偷偷錄下與劉男的對話。

法院勘驗錄音，劉男摸小芳胸部後說，「像我們事業各方面都有（指自己有錢），很多女孩子都願意啦（被摸）」，「其實妳也很大方」，「妳就是我看過女孩子裡頭最棒最美的」，劉男甚至在摸胸部前說，「不要動，輕輕的輕輕的，我不會太大（力）...就是乳房嘛」。

法官認為，上述對話錄音，可證明劉男強摸小芳胸部，且小芳與丈夫事發第二天，就急著搬家，顯示小芳身心受到嚴重影響，不願與劉男有任何瓜葛，碰觸胸部部分，依性騷擾罪判拘役50日，可易科罰金，強摸胸部則依強制猥褻罪，處有期徒刑10月。

劉男上訴二審，說詞更荒唐，他宣稱錄音檔被變造，當時小芳誘惑他，想跟他發生性關係，但他拒絕，還告誡小芳「妳是有夫之婦，不可以這樣」，小芳遂誣告他。

高等法院台中分院針對劉男上述說詞，斥之「悖於事理，實屬無稽，不足採信」，駁回上訴，可上訴三審。

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