超速40公里就吊扣車牌 南投駕駛人掛偽牌上路又被警查獲

車子超速遭吊扣車牌，扣繳在監理站的真車牌（上），與駕駛人後來改掛的偽造車牌，監理站人員已訓練到一眼分辨。（南投監理站提供）

2024/07/20 16:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕道路交通管理處罰條例去年6月30日修訂上路，吊扣牌照由超速60公里降為40公里，南投有駕駛人仍持續開車上路，警方查出是吊註銷車牌，開罰單並扣繳車牌，經查發現真車牌早就扣繳在南投監理站，警方查扣的是偽車牌，駕駛人罪加一等，被依偽造偽造文書罪嫌移送法辦。

去年6月底新法上路，只要超速逾40公里就要吊扣車牌，公路局統計去年上半年吊扣車牌6429件，下半年超速遭吊扣車牌的大增為2萬7998件，是上半年的4.3倍。

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牌照遭吊銷、註銷後就不能再開上路，只靠1部車代步或工作必須用車者，有人就動歪腦筋，改掛偽造車牌，南投監理站最近就接獲南投警方查扣吊註銷牌的兩面車牌，經清查比對，才發現原來真的牌照早已經扣繳在該站了，駕駛人二度被查扣的是偽造車牌。

南投監理站表示，該站近3個月已查獲3件偽造車牌，因為偽造牌照案件增加，監理人員經訓練得以分辨牌照真偽，使用偽造車牌的駕駛人，依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰新臺幣1萬800元，另外製造、販售、使用者，請警方依違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處。

南投監理站查到的偽造車牌，工作人員都要上課從不同的特徵來分辨偽造之特徵。（南投監理站提供）

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