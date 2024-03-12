自由日日Shoot》親友驚爆男嬰下體燒黑 2保母24小時反綁 強塞水桶

一歲大男嬰慘遭劉姓保母姊妹聯手虐死，圖為他生前生活照，經變色處理。 （民眾提供）

2024/03/12 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕惡保母劉彩萱及其胞妹劉若寧，接受兒童福利聯盟委託，代為照顧父母不在身旁的一歲男嬰，竟將男嬰當成玩具般凌虐，除要求男嬰罰站、廿四小時將其反手綑綁在椅旁睡覺、將男嬰呈U字型姿勢塞入水桶，甚至逼其在浴室吃餿水、烤焦食物，劉姓姊妹家中的外籍幫傭看了也不忍，勸阻無效，姊妹倆還將凌虐過程拍照，透過LINE分享嬉鬧，手段殘忍、毫無人性。

外傭看了不忍 勸阻劉姓姊妹無效

負責照顧男嬰的劉彩萱被羈押後，檢方從她的手機中查獲她與妹妹劉若寧之間的對話紀錄，包括兩姊妹曾分享，將男嬰強塞進小小的水桶，男嬰掙扎想爬出，竟被塞回去，對話提及「他活力很強，從水桶爬出來，我把他塞回去…」等字眼。

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光上身罰站 小腿骨骨折變形 額頭凹陷

此外，檢警查出，兩姊妹輪流照顧男嬰時，曾讓他光著上身罰站、將他雙手反綁在椅子，強迫盤坐在椅邊，無法動彈；男嬰想吃飯時，兩姊妹還將男嬰帶至廁所，逼他吃不新鮮、烤焦的食物，甚至逼男嬰吃兩姊妹吃剩的餿水，導致正值發育的男嬰無法充分攝取營養，長期處於營養不足的情況。

不僅如此，檢警勘查男嬰的傷勢，除了四肢有多處挫、瘀傷，他的指甲已掉光、十二顆乳牙只剩下八顆，四顆疑被毆打掉落，而他的額頭骨甚至出現凹陷、接近尾椎處的左側骨盆變形，小腿骨也被打到骨折變形，法醫相驗其遺體，認定相關傷勢是人為，不可能是男嬰自傷。

男嬰的親友於事發後也在臉書驚爆，指男嬰下體被燒到黑掉，但兩女卻辯稱是男嬰自己抓的，此部分法醫並未相驗出男嬰有遭燒傷下體的跡象，可能是皮下軟組織血液及組織液堆積，以致男嬰的下體皮膚看似發黑。

劉姓姊妹家中有請外籍幫傭，男嬰受虐經過，外傭也看在眼裡，外傭雖曾阻止過劉姓姊妹，但劉姓姊妹卻無動於衷，外傭自身難保，只能偷偷地蒐證錄影，以防日後出事得以自保防身。

男嬰親友也在臉書上透露，指劉女並非初次虐待嬰兒，之前就傳出有嬰兒被她打，只是家長聞訊後緊急將嬰孩帶回，而這次受害的男嬰苦於母親涉犯刑案被通緝中，生父可能也不知男嬰存在，導致男嬰孤立無援，斷送寶貴生命。

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