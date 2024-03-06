太巧！網購誤領 竟是同姓名手機末3碼同號

李姓女子（右）誤領同名同姓李女（中）的網購商品，讓她們直呼「太巧了」。（警方提供）

2024/03/06 05:30

李女以為遭盜領報警 領貨李女以為賣家寄錯

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市李姓女子四日下午向大園警分局新坡派出所報案，稱她網購商品遭人盜領，警方追查發現領走網購商品的男子，是幫他的妻子領取，其妻不僅與李女同名同姓、手機門號末三碼也相同，才會發生誤領事件，警方急忙通知男子將商品送回，讓李女與男子的妻子驚呼：「實在太巧了！」

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廿四歲李女前天在觀音區一家超商要領取網購商品，卻被店員告知「被領走了喔」，她再三跟店員確認情況，也詢問家人，懷疑她已付款的網購商品，是被人冒領，遂報警處理。

警方前往超商調閱監視器畫面，發現李女網購商品是四日凌晨被一名男子領走，店員告知警方，當時男子報出手機末三碼並出示身分證件，都沒有問題，才會讓對方領回，警方以男子駕駛的轎車追查發現車主是他的妻子，其妻與李女同名同姓，緊急聯絡男子返還商品。

男子載著妻子到派出所返還誤領的商品，其妻說，她將身分證件交給先生去超商代領多件網購商品，回家整理時發現其中一件並非她訂購的，正準備通知賣家「錯發」時，就接到警方通知此事，趕忙將東西送回，認為這個巧合「實在太有趣了」。

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