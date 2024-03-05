掃黑肅槍10天 逮399人扣77槍

台北市刑大大隊長盧俊宏（右一），向警政署長黃明昭（左二）報告掃黑成果。 （記者姚岳宏攝）

2024/03/05 05:30

動員近9千警力 破12改造槍械場所、黑幫據點逾２千處

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市西門町在春節期間發生黑幫當街開八槍等槍擊案，為打擊黑幫囂張氣焰，警政署聯合高等檢察署自上月十九日至廿九日，實施全國同步掃黑、肅槍行動專案，警政署長黃明昭也提醒，近來各公司行號都在舉辦春酒，但「大家都可以、黑幫就是不行」，只要以幫派名義或有標誌舉辦春酒等餐會者，會列為首要檢肅目標、強力打擊掃蕩，警方對黑幫絕對是零容忍。

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黃明昭︰辦春酒 黑幫就是不行

針對黑幫春節期間當街開槍尋釁滋事，黃明昭表示，槍砲彈藥刀械管制條例去年修法後，公然開槍可處七年以上重罪，警方會強力掃蕩黑幫延伸的槍械、詐欺、毒品走私等犯罪，籲勿以身試法。

警政署指出，本次掃黑專案期間，除立即偵破相關犯罪案件，並擴大掃蕩幫派賴以為生的行業處所，專案期間共執行治平專案六十五件、查獲犯嫌三九九人，查扣不法金流新台幣一一五萬餘元，破獲改造槍械場所十二處、查扣各式槍械七十七枝。

警政署表示，本次掃黑肅槍專案行動共動員全國警力八八○六人，執行到案者包括竹聯幫仁堂（明仁會、弘仁會）、信堂，天道盟太陽會等黑幫，掃蕩所圍事經營與活動處所共計二一二五處。

警政署強調，為發揮打擊幫派跨區犯罪最大能量，自二○一九年六月起推動實施「治平案件整合協調平台」機制，根據各警察機關提供幫派犯罪個案活動資訊，由警政署主動拼湊出犯罪全貌，統合交付相關單位偵蒐查緝，以強化犯罪事證、擴大打擊力道。

警政署說，截至今年二月廿九日止，透過此一平台，已交付執行到案治平專案一一二案、查緝犯嫌八四九人；本次專案期間，更透過平台整合執行治平專案五案、查緝犯嫌四十六人，展現警察機關協調整合、區域聯防與快速打擊作為。

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