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製發投資憑證 保證獲利 宣稱投資 吸金逾億重判8年

男子黃聖翔、葉柏德非法經營收受存款業務，獲取不法利益共一億七百一十萬元，新竹地院依銀行法非法經營銀行業務罪將黃男重判八年、葉男三年六月徒刑。（資料照）

男子黃聖翔、葉柏德非法經營收受存款業務，獲取不法利益共一億七百一十萬元，新竹地院依銀行法非法經營銀行業務罪將黃男重判八年、葉男三年六月徒刑。（資料照）

2024/03/04 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子黃聖翔、葉柏德以經營環保事業資金需求為名，對外宣稱可投資，還製發投資憑證支付紅利或利息，非法經營收受存款業務，被害人多達廿八人，獲取不法利益共一億七百一十萬元，新竹地院依銀行法非法經營銀行業務罪將黃男重判八年、葉男三年六月徒刑，未扣案犯罪所得六千萬元沒收。

非法經營銀行業務 危害金融秩序

法官調查，黃聖翔身兼多家公司總經理、負責人，對外聲稱有營運環保事業資金需求，與葉柏德共同對外宣稱可投資。被害人當中，羅男說黃聲稱每投資一百萬元每月可得八萬元紅利，保證絕對獲利，所以他才敢將資金交給黃；顏女則說黃聲稱投資一百萬元每月可得五到十萬元紅利，夫妻陸續投資後，黃還讓她老公掛名公司副總。

28人受害 6千萬元犯罪所得沒收

黃、葉二人以製發投資憑證方式，約定或支付與本金顯不相當的投資紅利或利息，非法經營收受存款業務，被害人多達廿八人，獲取不法利益共一億七百一十萬元。黃聖翔辯稱沒有吸金，是周轉不靈才沒有辦法做到最後。葉則辯稱向周遭好友借到錢後，他們要求保障，才會給投資憑證。

法官審酌二人以借款、收受投資或其他名義，向不特定人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息對外招攬，所為均造成投資人財產上重大損失，危害金融秩序，且黃聖翔犯後否認犯行，甚且連是否收取款項的辯詞都屢屢變卦，可見其心存僥倖，難認有何反省之心。

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