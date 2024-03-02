北投搶銀樓逃嘉義 警12小時逮人

警方起獲大批贓證物。（警方 提供）

2024/03/02 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市北投區一家老字號珠寶銀樓，前天下午遭蒙面搶匪闖入強盜價值八百多萬元的一百五十一條金項鍊和金飾，台北市警方專案小組昨凌晨二時在國道一號嘉義路段，截獲搭車逃亡、綽號「阿文」的三十七歲搶匪沈柏文，起獲一百四十七條金項鍊和金飾，有四條被他典當變賣，充作逃亡費用。

台北市警察局長張榮興讚許「這個案子破得迅速又漂亮，是團隊合作的優秀典範」，肯定專案人員在短短十二小時內就偵破搶案，將贓款和贓證物全數追出，對於社會治安的維護及時給出交代；張榮興並於昨天下午前往北投分局慰勤、頒發加菜金。

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多次探勘地形和逃逸路線

沈嫌到案後雖稱，他和家人爭吵心情不好，才想被抓去「關一關」；但警方調查，有竊盜前科的沈嫌，於案發前兩日曾多次前往探勘地形和逃逸路線，顯非臨時起意，依強盜罪移送士林地檢署偵辦。

警方表示，沈嫌無業，平日在士林、北投區遊蕩，是警方註記列管的不良分子，他於前天下午二時多穿戴全身黑色衣帽和口罩，走入中和街一家老字號珠寶店，伸手搶走櫃台內的百餘條金項鍊和金飾，老闆娘馬上按警鈴和防盜鎖鈕，想封鎖前門將沈關在店內，但沈男從後門逃走。

北市警北投分局、刑大偵七隊、科偵隊展開追查，街頭監視畫面發現案發日前兩天沈男到現場多次竣巡，容貌清晰可認；得手後從巷弄逃跑，隨機攔計程車，製造多次斷點，警方逐步過濾，查出他晚間搭白牌計程車南下高雄。

昨凌晨一時許，沈嫌又轉而搭計程車北上，專案小組通報國道警方支援，順利在國道嘉義北上路段攔截到該車，當場逮捕沈男起出贓物，士檢聲押獲准。

沈嫌在國道被警方壓制逮捕。（警方提供）

台北市北投區發生的洪園珠寶銀樓強盜案偵破。（警方提供）

沈嫌作案後從北投逃往嘉義，警方迅速攔截逮人，北市警局長張榮興昨對破案人員予以肯定及頒發加菜金。（記者劉慶侯翻攝）

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