詐百萬被囚虐 逼還900萬／夫妻買車被騙 找竹聯弘仁會出頭 嗆拔牙、指甲

綽號「阿胖」的竹聯幫仁堂弘仁會林姓大哥，曾在2019年滋擾柯Ｐ學長經營的診所而被逮。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/28 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕廿五歲翁姓男子以「假售車」方式對外詐財，騙得曾姓夫妻檔百萬元鉅款，曾男不甘被騙，找來竹聯幫弘仁會林姓大哥率眾囚虐對方，逼迫簽下九百萬元本票才放人，台北市刑警大隊循線逮六人，發現林男二○一九年間曾率眾滋擾前北市長柯文哲學長開設的診所，詢後依組織犯罪等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方表示，經營廣告招牌業務的四十二歲曾男與廿六歲蔡姓妻子，經人介紹認識翁男，去年三月初，翁男展示一輛進口阿爾發商旅車，表示可供長期租賃或出售；曾男翌日即匯出一百萬元。

請繼續往下閱讀...

但翁男遲未交付車輛，還提高價碼，引起曾男懷疑，後查出車輛屬其他租賃公司所有，翁男僅是租客，曾男認為遭詐騙，找上弘仁會綽號「阿胖」的三十五歲林男幫忙。

警方調查，曾、蔡兩人設局邀翁男到他們新北市新莊區的公司談判，林男則帶領小弟現場壓陣，翁男被恐嚇脅迫簽下三張各三百萬元的本票，後被押到北市內湖某釣魚場囚虐，林男甚至拿出老虎鉗作勢要拔他牙齒和指甲。

怕本票被兌現 出獄後急提告

翁男不久後即因其他詐欺案入監服刑，直至九月獲假釋，翁男為防本票被質押，向士林地檢署提出告訴，北市刑大蒐證，本月廿二日前往新北市等地，拘提曾姓夫妻檔與弘仁會林男及三名小弟共六人到案。

警方查出，林男二○一九年三月間，懷疑邱姓友人在汐止墜樓輕生，是因柯P的丁姓學長開設診所，亂開安眠藥才導致友人神智不清墜樓，率眾憤而砸店；據悉，診所事後調閱相關病例，並無邱男就醫紀錄，應是無端找碴。

警詢時眾嫌都否認指控，林男更辯稱是與曾男合夥購買車輛被騙，並非受委託討債毆人，警方先依組織犯罪、妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦，另釐清背後是否有其他隱情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法