弟弟出外工作 心肌梗塞猝死 擲筊回老宅辦喪事 驚見兄成白骨

萬丹鄉60多歲的簡姓兄弟同住老宅三合院，幾乎不打招呼。（記者葉永騫攝）

2024/02/28 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉一對六十多歲的簡姓兄弟，哥哥與弟弟長期不睦，住在同一座三合院老宅，卻鮮少打招呼，廿三日弟弟外出工作時，心肌梗塞死亡，親友將遺體迎回老宅辦喪事，竟意外發現簡兄反鎖房門陳屍屋內，只剩下白骨乾屍，死亡時間可能超過三個月，警檢獲報後，將相驗查明死因。

兄弟失和 同住三合院不打招呼

這對六十多歲的簡姓兄弟住萬丹鄉灣內村，因兄弟感情失和，幾乎不打招呼，在老宅各據一處居住，弟弟會出外工作，哥哥則是以打零工為生，常騎腳踏車在村內遊蕩，有時灣內村長陳玉意會介紹工作給哥哥，賺些生活費。

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本月廿三日，簡弟外出到潮州鎮工作時，因心肌梗塞猝死，親友原本要將遺體送到禮儀館辦喪事，經擲筊詢問，死者指示要回老宅辦理，親友們只好依死者意願，將遺體迎回老宅。

兄房門反鎖 往生可能逾3個月

村長陳玉意說，他到簡家老宅協助家屬處理喪葬事宜，突然想到已經有三、四個月沒有看到死者的哥哥，也沒看到簡兄常騎乘的腳踏車，到簡兄住的房間查看，發現房門被反鎖，經徵得家屬同意會同警方請鎖匠開鎖，打開房門後，驚見簡兄陳屍在床上，只剩白骨乾屍，屋內臭味不重，初判死亡時間可能超過三個月。

簡家兄弟雙雙死亡的消息傳出後，引發地方議論，有村民認為太巧合，也有人說，兄弟倆雖然不睦，但畢竟是兄弟，弟弟死後才會指示回老宅來處理後事，順便也幫哥哥的後事一起辦理，否則哥哥的屍體不知什麼時候，才會被發現。

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