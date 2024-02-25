冒美國名校碩士 任北市4所高中老師

魏姓男子假冒美國加州理工學院碩士，持偽造的畢業證書向台北市等四所學校應徵老師，基隆地院認為他毫無悔意，依偽造特種文書罪判刑六月。（資料照）

2024/02/25 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕魏姓男子假冒美國加州理工學院碩士，持偽造的畢業證書向台北市南港、內湖高工與南湖、百齡高中等四所學校應徵老師，均獲錄取，耍詐當了兩年老師都沒被拆穿，直到去年遭妻子舉發才被識破。基隆地院認為他毫無悔意，依偽造特種文書罪判刑六月。

當2年遭妻舉發 判6月

判決指出，四十九歲魏男於二○二一年間，持偽造的美國加州理工學院生物物理學碩士學位證書，向台北市內湖高工應徵老師，錄取該校生物科老師；隔年，又持假學位證書，向南港高工、百齡高中與南湖高中應徵老師，均獲錄取。

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魏男於四所學校擔任教職，前後教課二年，直到去年魏男與妻子感情生變，魏妻向調查局基隆市調查站舉發，拆穿丈夫偽造假學歷應聘老師的犯行。

檢調調查發現，魏男向四校求職時提出的應聘文件，記載他於二○○六年至○八年間就讀加州理工學院，但檢調追查，他於這期間身在台灣，並無出境紀錄，根本沒有前往美國深造，檢方依偽造特種文書罪起訴，並認為其犯行嚴重影響學生受教權益，請求法院從重量刑。

魏男辯稱，他沒有偽造碩士學位證書，應聘資料都是妻子幫他準備，裡面附什麼資料他沒有仔細看過，他的教學經驗豐富、資歷完整，並曾多次獲獎，根本沒必要提供假文憑。

法院查閱魏應聘時，提供給校方的簡歷表上，個人學經歷均載明「美國加州理工學院生物物理工程研究所畢」，學歷列為碩士，認定魏男以偽造的學歷證書應聘教職，損害四校對學校教師資格管理的正確性，也損及社會大眾對於學位資格及能力認證制度的信賴，判刑六月、得易科罰金十八萬元。

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