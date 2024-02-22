虛幣詐團被押 在看守所傳紙條互通消息

檢警專案人員逮捕藏身在台南豪宅內的虛幣幣商詐騙集團成員，搜查物證。 （民眾提供）

2024/02/22 05:30

有人還刪掉手機資料、隔空喊話 有串證疑慮

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署去年十一月偵辦幣商詐團案，將十一名共犯聲押，一度被台南地院無保放人，檢察官抗告成功，逆轉將十一人全部收押。據了解，被告在看守所內傳紙條互通消息，有串證的疑慮，檢方請法官在案子移審法院後考量是否續押相關被告。

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南院則表示，延押庭審理後，十一名被告各經諭知五萬元至十八萬元不等的金額予以交保，並不得與本案共犯或證人等人為直接或間接之通話、通信、聯繫等聯絡、接觸行為。

去年底，本報獨家報導十一名經台南地檢署聲押的虛擬幣商詐團成員，被台南地院強制庭法官裁定無保金、全部釋回；之後檢方向二審抗告成功發回一審，南院另名強制庭法官開聲押庭後改十一名被告全部收押禁見兩個月。

南院逆轉全押 檢警士氣大振

南院大翻盤式的裁定，讓檢警士氣大振，持續偵辦，並在近日偵結起訴十一人。檢警並指十一名被告中，僅有戴男坦認犯行，其他十人堅稱只是做泰達幣買賣，沒有犯罪，供詞避重就輕，有人還刪掉手機資料，有的被告被發現在看守所內傳紙條互通消息、隔空喊話，有串證的疑慮，請法官在案子移審法院後考量是否續押相關被告。

南檢透過科技辦案軟體分析幣流蒐證

檢察官追查得知，其中多名被告即曾在二○二二年間涉詐遭查辦，但都獲不起訴。此次南檢透過高檢署科技辦案軟體分析幣流與專業檢事官，找出共犯涉詐事證，才能將十一人提起公訴。

辦案人員發現，此案是詐騙集團與幣商合謀詐騙他人錢財，詐團成員先以假名、假照片的假身分在網路社群與他人攀談交友，待取得對方信任，以獲利高、速度快等話術誘使對方投資虛擬貨幣，被害人上鉤後，詐團成員再請幣商人員上場與被害人聯繫買賣虛幣事宜，最後讓被害人聽信詐團說詞，把虛幣存到詐團預設好的錢包陷阱，使投資人血本無歸，提醒民眾勿輕信投資虛幣可快速致富的幻夢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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