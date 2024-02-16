自由日日Shoot》中國汰換漁船政策 造就海上幽靈船

中國漁船面對我國海巡查緝，最常使用蛇行逃避方式。（澎湖海巡隊提供）

2024/02/16 05:30

無船籍、無船名、無船舶證書

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國漁船頻傳越界我國海域，其中不少是無船籍、無船名、無船舶證書的「三無船舶」。會出現這種沒有身分的「幽靈船」，與現行中國漁船汰換政策有關，中國主管機關規定新船建造後，援用舊船證照，船舶所有人為了繼續使用舊船，就把原先舊船的船名刻意掩藏或塗抹掉，照樣開船出海，也持續從事越界捕魚或盜砂等非法行徑。

塗抹船名越界捕魚或盜砂

此外，中國漁船面對我國海巡查緝，最常使用蛇行逃避方式，讓海巡船艇在後緊緊追趕，還得在風浪洶湧的海面上強行彎靠登船，往往險象環生；不少中國漁船船員，還會持木棍、菜刀等隨手可拾「武器」反抗，甚至傳出以瓦斯桶「綁架」海巡隊員，一路挾持回中國母港，在港口外放人，才由一路尾隨的海巡艦艇接回。

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中國船曾「綁架」海巡隊員

中國漁船大多是鐵殼製作，海巡隊艦艇則是鋁合金鋼質，雙方對壘之際，中國漁船情急下常負隅頑抗，直接衝撞我國海巡艦艇，造成海巡艦艇損害，而中國漁船僅會傷到皮毛，因此有時海巡艦艇選擇不直接與中國鐵殼船對抗，採取速度優勢或直接射擊水柱槍，強勢壓制中國漁船；海巡隊現今也配備霰彈槍，必要時先對空鳴槍，再行射擊震撼，達到控制中國漁船目的。

隨著我國海巡與中國漁船「官賊鬥法」多年，中國漁船也發展出刺蝟反制法，在漁船兩側架設多根鐵竿，阻止我國海巡隊員強行登船，海巡則設法由船首與船尾空隙處登船，一上船並立即控制駕駛艙，方能控制中國漁船押回隊部。

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