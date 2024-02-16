自由日日Shoot》中國非法船越界翻覆2死 國台辦反咬╱我方呼籲勿政治化 合理犯罪行為

海巡人員查緝非法越界的中國快艇時，該艇蛇行逃逸翻覆四人落海，海巡人員展開救援。（金門海巡隊提供）

2024/02/16 05:30

入侵禁止水域 海巡依法執行

〔記者陳鈺馥、鍾麗華、謝君臨、吳正庭／綜合報導〕一艘中國快艇前天越界闖入金門禁限制海域，我方查緝時該船蛇行逃逸翻覆，造成四人落海、二人死亡。中國國台辦指稱，「民進黨當局」以粗暴和危險的方式對待中國漁民，乃是導致這起惡性事件發生的主要原因；陸委會昨天駁斥，強調我方依法執行職務，過程無不當，希望中方能對該國民眾類似行為加以約束；海委會主委管碧玲也說，中國快艇已穿越限制水域進到禁止水域，海巡署在管轄範圍內依法行政，沒有遂行什麼惡性行為。

陸委會︰中國應約束該國民眾

立法院民進黨團表示，中方船隻非法越界侵擾頻傳，跨黨派立委皆支持加強查緝，國台辦的說法是「顛倒因果、做賊喊抓賊」。

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國台辦發言人朱鳳蓮要求我方查明事件真相，還「正告」台灣，尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，杜絕此類事件再度發生。

國台辦顛倒因果、做賊喊抓賊

陸委會表示，歷年來少數對岸民眾越界採取抽砂、炸魚、毒魚及棄置海漂垃圾等各種破壞海洋生態作為，雖經我方呼籲加強治理，惜未見改善，近日多艘中國漁船不斷進入我方水域捕撈，侵害我漁民權益，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸。陸委會主委邱太三與管碧玲表示，此事已進入檢察官偵查程序，陸委會、海巡署與對岸保持一定聯繫，未來有調查報告會提供對岸。

民進黨團幹事長吳思瑤說，跨黨派立委均要求，增加非法捕撈漁船罰鍰、查緝作為，保護國家漁業資源和安全，呼籲中方要求漁民勿再跨界捕撈。民進黨團副幹事長洪申翰批國台辦「提籃假燒金」，直指真正造成問題的是中方疏於管理、放縱，中方漁船非法侵害金馬居民權益，現在完全是顛倒因果。

立委王定宇說，中國船隻違法在先，拒絕攔截在後，又快速蛇行脫離才導致不幸悲劇，籲中方不要用政治化合理犯罪行為，對事件本身沒有任何助益，讓台灣的行政調查、司法檢調就證據論證據。

金門縣府表示，後續將對中國漁民家屬入境等需求，提供人道關懷與行政協處。金門縣長陳福海呼籲，應就金廈兩岸漁民生計議題，開啟理性和平的務實對談，進而推展互利共好的契機。另有漁民反映，中國漁船非法越界時有所聞，尤其黃魚大出季節，大批中國船團「撈過界」，嚴重侵害漁民生計，支持海巡依法執行公權力。

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