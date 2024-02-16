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自由日日Shoot》國台辦自相矛盾／中國曾請求我方 加強取締三無船舶

海巡人員查緝非法越界的中國快艇時，該艇蛇行逃逸翻覆四人落海，海巡人員展開救援。（金門海巡隊提供）

海巡人員查緝非法越界的中國快艇時，該艇蛇行逃逸翻覆四人落海，海巡人員展開救援。（金門海巡隊提供）

2024/02/16 05:30

近5年驅離6千6百艘 扣176艘

〔記者邱俊福／台北報導〕中國一艘無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「三無船舶」，蛇行拒檢翻覆釀二死意外。海巡署表示，越界侵入我國海域的中國「三無船舶」非常多，以近五年我方驅離中國非法越界漁船六千六百多艘、扣留一七六艘來看，約三成五是「三無船舶」，這類船舶以非法捕魚為大宗，且在兩岸協同執法時，對岸為免有管理漏洞問題，有請求我方加強取締這類船舶的共識。相關人士指出，對照如今國台辦蠻橫批評我方的說法，可說是自相矛盾。

海巡署統計，二○一九年至去年底，海巡艦艇驅離中國非法越界漁船六千六百多艘、扣留一七六艘、裁罰一三八艘、罰鍰金額一億三千九百多萬元、沒入卅三艘。

入侵中船3成5是三無船舶

海巡署分析，中國漁船非法越界的主要樣態，包括捕魚、盜砂等，依海岸巡防機關海域執法作業規範，中國船舶未經許可進入我國限制或禁止水域，若是三無船舶、或著驅離無效、涉及走私等從事非法行為，可視情節採取扣船、物品及留置人員等措施。

由於海巡的強力執法，中國非法越界漁船為規避查緝，過去曾出現向我方巡防艇丟石頭，以及近年屢屢以蛇行、衝撞等方式因應，不少非法漁船還在船舷插上尖銳鐵管，嚴重危害到我方執法的海巡人員及船艇安全。

北碇島是三無船舶出沒大本營

海巡人員說，這次發生在北碇島附近的二死事件海域，正是「三無船舶」出沒的大本營區域，大都是非法越界捕魚，故海巡單位也在這一帶加強布防查緝非法行為。

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