倒賺啦！出包大樂透 13、14日都可對獎

台彩表示，只要在13日傍晚（下午4點35分至晚上8點）購買的14日開獎大樂透，都可以對獎兩次。 （資料照）

2024/02/15 05:30

13日下午4點35分至晚上8點買到14日的大樂透 可對獎兩次

〔記者張慧雯／台北報導〕受電腦系統銷售時間誤設影響，今年二月十三日大樂透第一一三○○○○一八期的銷售時間，從平日晚間八時提早至當天下午四點三十五分就結束，不少民眾稍晚去買當天大樂透，只能買到隔天（十四日）開獎的彩券；台灣彩券公司昨天特別祭出補救措施，只要在十三日傍晚（下午四點三十五分至晚上八點）購買的十四日開獎大樂透，都可以對獎兩次，反而比「買對」日期的民眾多一次對獎機會，逆轉成了幸運兒。

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台彩︰因系統商誤設 特別祭補救措施

台彩表示，問題出在系統商誤設，銷售時間意外提早結束，為此特別宣布，只要於十三日上述問題時段買到十四日開獎的大樂透彩券，可連續兌獎兩次，也就是二月十三日與二月十四日的大樂透、以及春節大紅包開獎的獎號，均可對獎。

台彩解釋，二月十三日傍晚購買的大樂透彩券，若十三日未中獎，可續對十四日的獎號，倘若十三日、十四日皆未中獎，即確認未中獎；如果十三日、十四日皆中獎，可選擇中獎金額較高的日期兌獎。

不過兌獎方式略有不同，若二月十三日中獎獎金額較高，民眾需走「問題彩券」程序，攜帶該彩券正本至中國信託商業銀行國內各營業單位或指定金融機構，填寫中國信託銀行處理問題公益彩券申請表，並交付彩券正本，驗證後即可兌獎；若二月十四日中獎獎金額較高，直接依正常程序兌獎即可。

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