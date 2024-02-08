林姿妙親信詐6500萬 起訴續押 看守所過年

宜蘭縣政府公共造產專員許智信涉詐騙6500萬被起訴，法官裁定延押。（資料照）

2024/02/08 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產專員許智信，以縣長林姿妙助理名號，在外誆騙募資與借貸，去年九月二十八日失聯跑路，九天後落網。民間傳出受害者逾五十人，累計金額逾億元，宜蘭地檢署掌握到十七名被害人，總計受騙約六五○○萬元，依貪污治罪條例和刑法詐欺罪嫌起訴許男。

宜縣府專員許智信

觸貪污、詐欺雙罪

許智信雖掛名專員，實際上是宜蘭市駐區專員，支援縣長室基層服務業務，幫林姿妙「跑攤」，不料九月二十八日無故曠職，捲款潛逃，不乏民代、地方名人被騙「投資」。許智信跑路後在中部棄車，手機幾乎每天換門號，一度還想偷渡出國，去年十月七日在台北車站落網，檢方訊後聲請羈押禁見獲准，並羈押至今。

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檢方調查，許智信二○二○年二月起，利用縣長室專員身分，邀請被害人投資賺錢，或以高額紅利吸引被害人掏錢，話術相當多，包含稱標到媽祖文化節邀請被害人投資、稱縣府執行口罩及媒體採購出現困難需資金挹注，或稱廠商缺標金投標童玩節工程，可一起投資獲利等。檢方掌握十七名被害人，有人最多被騙一二八○萬元，受騙總額累計六五○○萬元；但許智信否認犯罪，主張只是一般借貸，他在外欠有債務，其中包含地下錢莊，急需用錢。

檢方偵結，認定許智信涉貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、刑法詐欺罪嫌提起公訴，宜蘭地方法院昨下午召開延押庭，法官傍晚裁定延押。

宜蘭縣府表示，許男在去年曠職失聯後，即依照勞動契約將其解雇，針對其個人行為導致民眾權益受損部分，縣府尊重司法調查程序及結果。

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