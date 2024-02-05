敬鵬惡火釀6勇消殉職／董事長建廠便宜行事 判刑

敬鵬董事長黃維金。（資料照）

2024/02/05 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市平鎮區敬鵬工業平鎮三廠二○一八年發生大火釀成六名消防員殉職、二名移工殞命，桃園地院審理認為董事長黃維金等六名主管於二○○二年建廠時，便宜行事使用易燃材質風管，且於防火間增建違章建築，造成火警發生後從風管迅速竄燒各廠區，釀成重大災害與人命損失，近日依業務過失致死罪判處黃維金六人三至八月有期徒刑，分別緩刑二至三年。

未用耐熱建材 防火間又增建

判決指出，敬鵬平鎮三廠二○○二年建廠時，黃維金、前廠務陳姓副總經理、前平鎮廠吳姓廠長及江姓工務部經理等四人主導工程，卻便宜行事未擇用耐燃材料，由承包商裝設PP易燃材質風管而減損防火效能，另未申請變更使用執照，擅自在兩廠房的防火間隔增建違章建築，將兩廠房以通道連通，使防火間隔失效。

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另，該廠三樓隧道式烤箱區所塗製的印刷油墨經烘烤加熱後，會產生易燃的揮發性有機化合物，一部份上升至烤箱上方熱排風管內，冷凝後變成液態滯留在風管，當氣體濃度過高時，遇有火星就可能起火，因此每年應實施至少一次熱排風管內壁檢查、清潔保養或更換管線等措施。

但負責相關業務的環工課廖姓課長、陳姓工程師自建廠後就未依規定執行監督清潔更換，導致二○一八年四月廿八日晚間，該廠樓東側隧道式預烤箱在烘烤PCB板製程中，產生的油墨碎屑或毛髮等異物被吸入上方循環葉輪並吹向加熱器，接觸到鎳鉻絲高溫成為燃燒顆粒，再排出至烤箱上方的非耐燃材質熱排風管開始悶燒，隨即火焰沿風管快速蔓延至各樓層，導致六名消防員趕往救火時因火勢突然蔓延受困殉職，二名移工不及逃生死亡。

黃維金捐千萬 獲緩刑

桃園地院審理認為，黃維金等六人因疏失造成火災而奪走八條寶貴性命，所生損害重大，但考量六人犯後均坦承犯行，並與全數被害人家屬達成賠償和解，黃維金也在火災發生後以個人名義捐款千萬元給消防英雄專戶及外籍移工，其他被告也投入環保基金改善復育環境影響，審結依業務過失致死罪判處黃維金四人六至八月徒刑，緩刑三年，廖姓課長、陳姓工程師各處有期徒刑三月，緩刑二年。可上訴。

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