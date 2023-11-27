上尉偷女兵內衣褲 法官：軍人素養 蕩然無存

林上尉潛入女兵寢室偷內衣褲，被記兩大過汰除，他宣稱自己「盡忠職守」，法官不認同而駁回他的行政訴訟。（記者張瑞楨攝）

2023/11/27 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕空軍林姓上尉男軍官，深夜闖入女兵寢室偷內衣褲時被發現，他躲入廁所，還把偷來內衣褲塞在自己褲檔，被記二大過汰除退伍，他不服提起行政訴訟，指自己盡忠職守，這是私德爭議且不影響軍務，法官卻認為，部隊認定林上尉是慣犯，犯行足以影響領導統御，「軍人素養，蕩然無存」，懲處過程合法，也未違反比例原則，駁回林上尉之訴。

不服被記兩大過汰除 自認盡忠職守提行政訴訟

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判決書指出，林於去年十一月潛入女兵寢室拿貼身衣物（偷內衣褲），部隊的懲罰評議委員會決議記大過二次，空軍司令部核定他不適服役而退伍，他不服而向台中高等行政法院提起行政訴訟。

林主張，他盡忠職守，雖一時失慮而有違失行為，但事後深感懊悔並道歉，情節並非重大、顯可憫恕，國軍人員性騷擾案件懲罰建議參考表規定，情節嚴重才會建議記大過兩次，他被記二大過，違反比例原則；強調自己雖在二○○六年與去年三月，分別因觸摸女同事與闖入女兵休息室，各受申誡一次懲罰，但情節並非嚴重，這些都屬私德爭議，他盡忠職守且歷年考績是甲上，聲明撤銷處罰。

性騷慣犯言行不檢 軍方處份符比例原則

該部隊答辯說，林是資深軍官與幹部，更應妥慎言行，卻於深夜進入異性寢室，被害人返回寢室，林躲藏於廁所，形跡敗露後還把女性貼身衣物塞進褲檔，飾詞狡辯，犯後態度不佳，另外，他也曾對女同事毛手毛腳，假借按摩名義觸碰後頸，記大過兩次是適當的懲處。

台中高等法院認為，林違反男女分際及性別營規要求，確實「言行不檢」，另外，被害人對林多次藉故碰觸身體，心生反感且閃躲，且有意提出性騷擾申訴，林主張這是私德未影響軍務，此說不足採信。

法官認為，部隊的評議會認為，林之前就曾有觸摸女同袍身體等輕浮不當舉止，已經是慣犯，對軍事紀律及領導統御產生重大影響，「軍人素養，蕩然無存」，記大過兩次並未逾越陸海空軍懲罰法的規定，亦無違反比例原則。

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