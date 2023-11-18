合成總統、副總統假影片搞詐 選前首見參選人深偽片 查介選意圖

選前出現總統、副總統深偽假影片，假投資搞詐，不排除有抹黑參選人、攪亂選情等企圖，刑事警察局深入調查釐清。（刑事局提供）

2023/11/18 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕時值明年初大選前夕，國內首度出現以總統參選人製作的假影片！近日網路社群流傳總統蔡英文及參選下屆總統的副總統賴清德，親自現身鼓勵投資加密貨幣的影片，經查這是運用AI深偽技術後製合成的假影片，除了應是詐騙集團的假投資詐術外，也因影片內容出現中國用語，研判幕後製作者是中國人士，選在此時推出，不排除也有抹黑參選人、攪亂選情等其他企圖，刑事警察局正深入調查釐清。

將蔡、賴舊影片 變臉、換臉

中國用語 疑中國人幕後製作

刑事局表示，該影片在多個網路社團流傳，內容是蔡英文、賴清德公開受訪、演講談論加密貨幣投資的畫面，並置入廣告詞「投資加密貨幣二五○美元，每月賺取二○○○○美元」，片尾出現「點擊鏈接，今天就開始賺錢」廣告。

請繼續往下閱讀...

刑事局獲報，以深偽鑑識軟體檢測出是假影片，應是有心人士將蔡、賴的舊影片，透過變臉、換臉深偽技術，將嘴的部分置換，聲音也刻意模仿製成；講話內容提及「投資軟體」時，出現中國用語「投資軟件」，嘴形也因偽冒而出現模糊與不自然情況，聲音與本人也有落差。

刑事局昨天說明相關影片是假影片，避免假訊息持續流傳，並提醒民眾切勿被影片內容誤導而受騙。刑事局表示，民眾投資務必透過金管會審核通過的投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有獲利來源不明或獲利顯不合理等情形，均是詐騙手法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法