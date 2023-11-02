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自認1950比1450高級／旭仁會超詐 組網軍衝好評

施孝龍的網軍自認比1450高級。 （記者王冠仁翻攝）

施孝龍的網軍自認比1450高級。 （記者王冠仁翻攝）

2023/11/02 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕新北地檢署與警方偵辦竹聯幫旭仁會分子施孝龍吸金詐騙案，調查發現施男與某銀行柯姓理財專員掛勾，由施成立非法吸金公司「無雙國際」，柯再提供「含金量高」的客戶名單，由施挑出肥羊來行騙。為了讓被害人深信不疑，施還成立網軍，以「孫字兵法策略行銷」公司之名，在網路上衝流量、留好評；警方在他們手機通訊軟體中發現，他們自認比「一四五○更高級」、「所以叫網軍一九五○」。

讓民眾誤信是好標的

刑事局今年九月陸續接獲四位民眾報案，被害民眾稱，他們在二○一九年至二○二二年間，經由柯介紹，砸錢投資「無雙國際有限公司」，該公司以投資房地產合作案為由，承諾「保本保息」、配十六％至二十六％年息。該公司初期皆有按月配發利息，但在去年八月忽然沒發利息，相關地點也人去樓空，這才發現受騙。

警方查出，「無雙」在不少網路社團中「好評如潮」，但留下這些評論的網軍大多來自「孫字兵法策略行銷有限公司」。警方發現這「無雙」、「孫字兵法」這兩間公司的負責人王男、李男都是人頭，實際上幕後影武者是施男。

原來施男為了讓被害人深信不疑，成立網軍透過「孫字兵法」公司，專門在網路上對「無雙」衝流量、留好評，讓民眾以為遇上千載難逢的投資機會，進而紛紛砸錢投資。

據了解，該集團分工精密，除了有網軍擁有上百個社群帳號外，最關鍵的就是由柯擔任「業務」，以「有新的投資管道」、「穩賺不賠」等話術，向高資產的客戶行騙，柯則能分得被騙金額的○點五％當報酬。

穩賺不賠…小心有詐

警方呼籲，民眾投資時應多方查證，對於宣稱「高投資報酬」及「穩賺不賠」等金融投資管道，務必提高警覺、審慎評估，並撥打一六五反詐騙專線求證，以免受騙上當。

警方將吸金詐騙團的主嫌施孝龍（戴黑帽者）送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方將吸金詐騙團的主嫌施孝龍（戴黑帽者）送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣六只名錶等證物。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣六只名錶等證物。（記者王冠仁翻攝）

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