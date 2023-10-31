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女消防員︰救災勤務標準相同 略輕鬆

外勤消防員救災任務危險（見圖），國家給予危險加給，南市一名女消防員因不敢打火，被調到內勤，外勤的危險加給也依法取消。圖與新聞事件無關。 （資料照）

外勤消防員救災任務危險（見圖），國家給予危險加給，南市一名女消防員因不敢打火，被調到內勤，外勤的危險加給也依法取消。圖與新聞事件無關。 （資料照）

2023/10/31 05:30

南市消防局︰未盡救災任務還提告 不合理

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局李姓女隊員不敢進火場打火及搜救，消防局將李女由外勤調到內勤，李女控告市府與消防局違法調職、提國賠求償敗訴。南市消防局回應表示，李女身為外勤消防隊員，不僅未能盡到救災任務要求，還心生不滿提告，其訴求當然不合理，消防局不可能接受。

南市消防局搶救科說明，因為消防外勤救災救護工作較為繁重，外勤隊員仍以男性居多，台南外勤消防員的男女比例是十比一，在救災救護任務要求上，不論男女都要做到相同標準；但體能方面，女隊員在先天身體條件限制上，消防局對女隊員確有一些優待，消防署也是如此規定，如體能訓練依年齡分為甲乙丙丁組，男性丙組是四十歲到五十歲，女性隊員的體能要求跟男丙組一樣，總之，消防外勤工作需要體力負荷，女隊員也須達到基本的體能要求。

一名女消防隊員說，雖然外勤救災救護任務，女隊員被要求須跟男隊員做到相同標準，事實上，台南地方的男隊員多會體貼女性，女隊員同樣要穿消防衣、揹空氣瓶進火場救災，但如火場狀況比較複雜、危險，許多男隊員會攬下來去做，讓女隊員做比較不危險的工作（如殘火處理），所以實際上，女隊員的勤務壓力仍然比男性略輕鬆些。

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