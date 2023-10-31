怕火不敢救災調內勤／南市女消防員討國賠敗訴

南市消防局一位李姓女隊員控訴遭違法調任新營秘書室內勤，向消防局與市府提出國賠告訴，但被台南地院判決敗訴。（記者王俊忠攝）

2023/10/31 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局一名李姓女隊員，因之前曾說怕火、不敢進火場打火及搜救，被消防局從外勤分隊調到新營秘書室內勤工作，沒了危險加給、還增加通勤相關費用。李女控告市府與消防局違法調職、提國賠求償一四六萬多元；台南地院指調職部分，李女應另循管道救濟，判她敗訴、不得向市府與消防局求償。據了解，李女已對此判決結果提出上訴。

李女控告南市府與消防局違法調職

李女主張，原來是南市消防局的消防隊員，編制在市區一個大隊的消防分隊服務，但消防局於二○一九年十一月違反法規、將她調派到非其業務單位的消防局新營地區秘書室工作，因調任職務，無法領取危險加給，且害她要從市區開車通勤到新營區上班，每天需提早出門，車程長達一小時，塞車時更超過一小時，工作、生活相當不便也覺得痛苦。包括危險加給、精神慰撫金、交通車輛牌照稅、保險費、維修保養費用、油料、高速公路過路費、加班費、誤餐費等，李女向市府與消防局求償一四六萬一千多元。

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南市消防局表示，由於李女說怕火、閃躲在火場打火搜救任務，又與同仁處不好、互動差，讓主管很傷腦筋，局長才會把李女從外勤單位調到內勤部門，多年來已調任多個單位，目前在較偏僻的消防分隊服務。李女調到秘書室，是首長職權，未違反法律規定，因李女在秘書室未從事救災危險勤務，無權請求危險加給，請法官駁回李女告訴。

台南地院民事庭法官審理後指出，李女調職是消防局長核定，提告對象應是消防局，並非台南市政府，原告不得向市府求償；而消防局組織規程，秘書室似無「隊員」職位，此調職雖有疑義，但是否違法？應循公務人員保障法、訴願法或行政訴訟法等程序尋求救濟，民事訴訟基於權力分立原則，台南地院無權認定此調職是否合法，只能尊重調職令。

法官︰調職後支出費用當然自行負擔

法官說，消防局解釋未給李女危險加給的說明有理，既然李的調職令未經主管機關認定是違法，李女調職後支出的費用，當然是要由她自行負擔，不得向消防局求償，因此判李女敗訴。

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