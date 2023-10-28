毒殺毛小孩 法官重判1年3月

賴姓男子出租土地給台灣幸福狗流浪中途協會，竟丟摻有農藥的食物入狗場，致兩隻狗兒吃了中毒死亡。圖為協會狗場監視器影像畫面。（台灣幸福狗流浪中途協會提供）

2023/10/28 05:30

「犬貓已被多數現代人視為家人」情節重大

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣賴姓男子去年五月下毒殺害民間遊蕩犬收容機構的兩隻狗兒，苗栗地方法院法官依據動物保護法立法理由「避免目前殺害動物者未來升高為對人命之傷害」，且認為犬貓已被多數現代人視為家人，稱之「毛小孩」，犬貓遭殺害讓人同感失去家人，認定賴男犯罪「情節重大」，重判一年三月有期徒刑，併科罰金五十萬元。可上訴。

2死3救回 併科罰金50萬元

判決書指出，賴男將土地出租給台灣幸福狗流浪中途協會，作為飼養遊蕩犬使用。但賴男於去年五月十六日下午三時許，駕駛小貨車至狗場，下午四時十八分許，從狗場與魚池交界處的圍籬外，將摻有農藥「托福松」的食物投入狗場圍籬內，導致協會飼養的狗兒「米米」、「臭臭」食用後，農藥中毒嘔吐倒地，經送動物醫院救治後不治死亡。

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狗場另三隻小狗「快快」、「樂樂」、「胖巧克力」，吃了「米米」、「臭臭」的嘔吐物後，也產生農藥中毒症狀，送醫救治後幸運保命。協會人員調閱監視器畫面，報警處理，警方循線查出是賴男下毒。

租地給動保團體 竟丟有毒食物

法官勘驗監視影像後，認定賴男確實丟擲不明物體至狗場圍籬內，二犬食用賴男丟擲的有毒食物後，因農藥中毒而嘔吐不治，賴男行為導致二犬死亡，認定賴男有罪。

法官特地指出動保法第廿五條的立法理由中揭示的「情節重大或連續犯、累犯者，有暴力犯罪之潛在高風險，加重刑責…避免殺害動物者未來升高為對人命之傷害」，殺害的動物種類與人類相似性、同質性越高者，日後提升至殺害人類的可能性也越高，因此認定賴男犯行「情節重大」，重判一年三月。

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