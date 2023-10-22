國道4死車禍／9次超速被罰 遊覽車駕駛是飛車慣犯

國道3號南下雲林縣斗六段昨天上午發生遊覽車撞擊轎車事故，釀4死17傷。（民眾提供）

2023/10/22 05:30

〔記者鄭瑋奇、黃淑莉／綜合報導〕國道三號昨天發生健全通運有限公司遊覽車撞擊轎車，釀成四死十七傷重大事故。據查，肇事駕駛人陳文貴過去開遊覽車有十次違規紀錄，竟有九次都是超速遭取締開罰，顯然是一名「飛車慣犯」；昨天肇事後，陳男也承認，為了趕路，沿路時速約一一○公里左右，沒車時會超過一二○公里。

承認為了趕路沿路飆

沒車時會超過120公里

陳男之前的違規超速紀錄，其中二○一五年三起超速（國道二件、一般道路一件）、二○一七年國道上一件、二○一八年國道及一般道路各一件、二○一九年一般道路一件、去年國道及一般道路各一件；超速違規紀錄顯示，有一件超速廿公里以上、未滿四十公里，另八件超速廿公里以內，還有一件違規停車發生在二○一五年。

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交通部公路局運輸組長梁郭國表示，遊覽車有裝GPS並介接至公路局資訊平台，昨日該名駕駛確實有超速情況，在事故發生前有發訊息通知業者，在車輛GPS最後一次回傳資料中，顯示的車速是一一一公里。

梁郭國說，肇事車的GPS每卅秒回傳一次資料，系統有發現車輛連續超速達一分鐘，有依程序發訊息通知業者，但未達連續超速五分鐘要通報監理所站情況；昨天車速最快開到多少尚未確定，須比對車輛行車紀錄器才能確認。

陳文貴是在一九九五年取得職業大客車駕照，二○一三年進行遊覽車駕駛職前教育訓練，加入遊覽車駕駛行列。

公路局調查，健全通運公司「KAB - ○八九九」事故遊覽車，是二○一二年十二月出廠，上次車輛檢驗正常，下次定檢日為明年三月七日。這輛遊覽車近兩年（二○二一年至二○二三年）有六次違規紀錄，都是違規臨時停車被檢舉，並不是同一名駕駛所為。

梁郭國表示，健全通運公司在二○二○年的遊覽車業者評鑑中獲乙等，去年評鑑甲等，公司評鑑期間未發生重大死傷事故，每車有責肇事傷亡人數未超過○．二人，超速、闖紅燈、危險駕駛等違規未逾○．六件，也無違反勞檢及運管規則駕車時間等情；但這次發生事故，只要確認有肇責，評鑑就會降為不列等，同時會要求業者提改善計畫。

遊覽車司機陳文貴。（記者黃淑莉攝）

國道3號南下雲林縣斗六段昨天上午發生遊覽車撞擊轎車事故，釀4死17傷。（民眾提供）

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