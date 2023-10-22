劫數！Ｓ形連兩撞 轎車男女慘殞命

示意圖

2023/10/22 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕耀群科技公司昨天舉辦家庭日，包五輛遊覽車分別從新竹廠、高雄廠到雲林古坑劍湖山世界一日遊，其中南下的一輛遊覽車在距離國三古坑系統交流道前約六公里處，疑變換車道不當釀出重大死傷事故。事發時遊覽車欲往左邊超車，先側撞一輛轎車，轎車被撞後持續衝往前方，遊覽車則續衝向內側車道撞上護欄，再出現大擺盪往右邊路肩橫衝而去，車尾撞擊隔音牆後，又擺向左邊，第二度又撞上同輛轎車，小車遭兩度撞擊，全車扭曲變形、幾成廢鐵，車上男駕駛與女乘客均傷重不治；遊覽車第二度切至內側車道，才終於停下。

遊覽車駕駛坦承：開比較快

車上乘客說，出事前司機就沿線頻頻變換車道、按喇叭，坐在車上都感覺得到車身明顯搖晃。遊覽車駕駛陳文貴坦承自己開比較快，「因為他們有說趕時間」，沿路時速約一一○公里左右，沒車時會超過一二○公里，撞車前是要超車，所以從外側變換到中線車道，撞車後什麼狀況不清楚，直到車子停下後他站起來，下車才看見車旁有一輛受損轎車。

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警方初步調查，事故原因是司機個人駕駛行為不當造成，詳細事故發生原因及過程，須進一步調閱行車紀錄器、監視器釐清。

陳男現年六十三歲，法規規定職業大車駕駛可開到六十八歲。

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