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遊覽車甩尾撞出大洞／坐末排繫安全帶 12歲龍鳳胎隔陰陽

遊覽車右後車窗疑撞到國道隔音牆破裂，死亡男童就坐在這個位置。（記者黃淑莉攝）

遊覽車右後車窗疑撞到國道隔音牆破裂，死亡男童就坐在這個位置。（記者黃淑莉攝）

2023/10/22 05:30

〔記者黃淑莉、廖雪茹、洪美秀／綜合報導〕耀群科技公司員工昨前往雲林劍湖山世界旅遊，其中一輛遊覽車在國道三號南下斗南路段肇事，造成四死十七傷。據了解，遊覽車上死亡的母子是全家四人一起出遊，兩個十二歲孩子是一對龍鳳胎，他們坐在遊覽車的最後一排靠右側，四人都有繫安全帶，但遊覽車側撞轎車、再撞左側護欄後失控，整輛車衝向路肩還甩尾，車尾右側強烈撞擊外側隔音牆，右後車窗被撞出一個大洞，坐在末排最右側的十二歲男童首當其衝，當場死亡，媽媽也失去呼吸心跳，送醫不治；竹縣府社會處和校方昨已啟動關懷服務。

4口出遊母子亡 父女抱頭痛哭

往生男童就讀新竹縣光明國小，校長表示，雙胞胎姐弟就讀六年級、不同班，弟弟在老師眼中是班上的小天使，個性開朗陽光，熱心助人，人緣很好；弟弟自我要求高，無論是作業或是美勞作品都做得很好，常被老師拿來作為範例，鼓勵其他小朋友。

品學兼優 小六陽光小天使走了

校長說，雙胞胎父母十分關心學校事務，經常參與活動並擔任志工；校方後續會全力協助姐姐在校心理輔導等，希望後事告一段落後，父女能儘快回到生活常軌。

遊覽車上一位男乘客心有餘悸地說，事發當下車子出現多次撞擊，驚醒他和妻子，趕緊抱頭蹲在椅子下，車停後起身看到車內物品凌亂散落一地，車前及車後都在冒煙，大家都很緊張。另一名乘客說，撞車後，看到有人被拋起、車內物品散亂一地，他想敲玻璃逃生，但敲不破，之後看到司機從駕駛座開門走出來，引導眾人從駕駛座門下車。

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