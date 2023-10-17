民雄三合院大火》家長不在家獨留2稚兒 違兒少法

嘉義縣民雄鄉一處三合院昨發生火警，消防人員到場灌救，因父母外出，被獨留屋內的2歲男童及4歲女童不幸命喪火窟。（民眾提供）

2023/10/17 05:30

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉菁埔村何姓低收入戶住處昨天火災，家長均不在家，造成四歲及二歲小姊弟死亡。依兒童及少年福利與權益保障法規定，家長不得讓未滿六歲的幼童獨自在家，違者最高可處一萬五千元罰鍰，若幼童在無人照料情況下受傷，家長還可能吃上「刑法」過失傷害官司。嘉縣社會局長張翠瑤表示，何家為低收入戶及列管高風險家庭，初步評估親屬資源薄弱，將視需求協助安置處所、喪葬補助或其他緊急經濟扶助。

社會局︰何家為列管高風險家庭

張翠瑤表示，縣府推動「弱勢家庭臨時托育服務實施計畫」多年，針對設籍及實際居住的未滿兩歲幼兒，且家戶符合低收入戶、中低收入戶、懷孕或生育遭遇困難之少年、經社工評估無力撫育及無扶養義務人或撫養義務人無力維持生活之幼兒，提供弱勢家庭臨時托育費用補助及服務。

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至於兩至四歲幼兒，如家長有需求要臨時托育，也可透過嘉縣居家托育服務中心協助社區保母媒合，須事先提出申請。

張翠瑤說，家長若須臨時外出，臨時找保母確實很困難，建議平時與鄰居、社區育兒家庭組成育兒支持網絡，遇臨時外出時，可請託鄰居、住家附近長輩協助照顧，切勿獨留幼兒在家。

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