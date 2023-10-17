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民雄三合院大火》4歲姊2歲弟 遭反鎖燒死

嘉義縣民雄鄉一處三合院昨發生火警，消防人員到場灌救，因父母外出，被獨留屋內的2歲男童及4歲女童不幸命喪火窟。（民眾提供）

嘉義縣民雄鄉一處三合院昨發生火警，消防人員到場灌救，因父母外出，被獨留屋內的2歲男童及4歲女童不幸命喪火窟。（民眾提供）

2023/10/17 05:30

父母外出 鄰居搶救無門

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉何姓低收入戶昨天上午發生火災，住家三合院平房側邊「護龍」冒出大火，事發時，何男外出工作，何妻外出重新申辦低收入戶事宜，獨留兩歲男童及四歲女童在家，小姊弟被鎖在屋內逃生不及，葬身火窟；親友不捨說，何男努力賺錢養家，豈料小孩卻在家發生火災憾事。

父去工作 母申辦低收入戶

警消獲報到場滅火，這對小姊弟被救出時，已無生命跡象，送醫急救仍回天乏術。何姓夫妻獲知分別趕至醫院，哀痛逾恆，何父在殯儀館神情哀戚處理後事，婉謝媒體採訪。

嘉縣消防局表示，昨上午十點卅四分獲報民雄一處三合院火警，派遣人車到場時，民宅中央已全面燃燒，屋內有兩童受困，隔鄰一名七十八歲老翁逃生不慎跌倒擦傷，幸無大礙。消防員全力灌救，十點四十二分進屋搜索時，在客廳旁房間床上救出兩童，身體均大面積燒傷，送醫搶救仍不治。

警方調查，卅三歲何男做粗工，小他一歲的何妻在家顧小孩，兩人養育五名未成年子女（三男兩女），一家七口同住三合院側邊「護龍」；事發時，何男外出工作，另三名十一歲長子、九歲長女及七歲次子均上學，何母因接到通知須重新申請低收入戶，外出找村幹事遞交資料，不料竟發生憾事。

火災發生時，鄰居曾企圖開門搶救，發現大門被鎖住，待消防員到場，疑因火勢猛烈，大門及房門已敞開，火勢集中在左側的臥室，上午十一點卅八分火勢熄滅，房屋及家具全毀、牆壁一片焦黑，無情火奪走兩童性命，讓親友感到惋惜。

有村民說，曾聽聞何姓夫妻獨留小孩在家，小孩曾好奇玩火，想不到就發生憾事。嘉縣消防局表示，確切起火原因待火場鑑識調查釐清。民雄鄉長林于玲昨慰問家屬，協助向縣府申請安置收容，公所社會課提供適時救助、協助殯葬事宜。

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